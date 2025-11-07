Ciclone extratropical poderá causar temporais e ventos de 100 km/h no RS

A previsão é que o ciclone esteja formado no fim da noite desta sexta - (crédito: Climatempo)

Um ciclone extratropical provocará temporais no Rio Grande do Sul, ao longo desta sexta-feira (7/11), segundo anunciou a Defesa Civil do estado. De acordo com o Climatempo, o fenômeno será acompanhado por uma frente fria e deve provocar rajadas de vento de 100 km/h. Ao longo do fim de semana, o ciclone ainda poderá se deslocar para as regiões Sudeste e Centro-Oeste.

A previsão é que o ciclone esteja formado no fim da noite desta sexta. Durante a madrugada de sábado (8/11), desloca-se para Santa Catarina e avança no mar com direção à costa de São Paulo e do Rio de Janeiro durante o dia.

No Rio Grande do Sul, as regiões mais afetadas serão as Noroeste, Norte e Nordeste. Elas foram classificadas com risco meteorológico severo. Por lá, haverá potencial para tornados. Também há a possibilidade de ocorrência de chuva intensa e queda de granizo grande isolado em toda a metade Norte do estado.

As rajadas de vento persistirão durante o sábado, com variações de 50 a 85 km/h. Poderão chegar aos 100 km/h entre os litorais Médio e Norte, Costa Doce, Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPOA), Nordeste e parte do Sul. No dia seguinte, a tendência é que, no entanto, uma área de alta pressão possibilite a volta do tempo estável, com a presença de sol.

O Climatempo ainda alertou para impactos causados pelos ventos do ciclone. Nas áreas litorâneas do Sul e Sudeste, terá potencial para danificar estruturas e coberturas de quiosques, assim como outras edificações e embarcações de pequeno e médio porte.