Dia da Malária alerta para ações de prevenção e eliminação da doença

De janeiro a junho deste ano o Brasil registrou queda de 23,38% nos casos em comparação com o mesmo período de 2024. A informação, divulgada nesta quinta-feira (6/11) pelo Ministério da Saúde para celebrar o Dia da Malária, está no Painel Epidemiológico da Malária, criado em outubro do ano passado para monitorar as ações de combate e conscientizar a sociedade sobre a gravidade da doença.

As informações consolidadas apresentam o perfil demográfico dos casos, a distribuição geográfica e a incidência da doença no país por meio de uma série histórica dos últimos 12 anos. Em números gerais, o painel aponta que, de 2012 a 2024, foram registrados 2.086.622 casos, sendo 97% deles na região amazônica. O Brasil registrou, ainda, 58.761 casos importados.

O dia da Malária tem o objetivo de incentivar os países das Américas nos esforços para eliminação da doença. A data foi instituída pela Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) em 2007 para aumentar a conscientização. Em 2025, o foco da campanha é no chamado para que o tratamento da malária seja acessível a todas as comunidades, sem barreiras geográficas, financeiras, sociais ou de qualquer outra natureza.

A pasta promove e produz uma série de estudos, pesquisas, eventos e materiais sobre o tema. Em 2025, tem intensificado o fortalecimento das ações de diagnóstico e tratamento, com ampliação da aquisição e distribuição de testes rápidos e a implementação da testagem de glicose-6-fosfato desidrogenase (G6PD) – uma enzima que ajuda a proteger os glóbulos vermelhos – além do tratamento de malária causada pelo parasita Plasmodium Vivax com tafenoquina.





*Estagiário sob supervisão de Edla Lula

