COP 30: Unicef leva 18 jovens e adolescentes para Belém

Maria Eduarda Silva, 22 anos, é uma dos jovens que vai representar a delegação do Unicef

Iniciativa do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) vai levar 18 jovens de seis estados brasileiros para participar da 30ª Conferência das Partes (COP 30), que acontece de 10 a 21 de novembro em Belém. A ação, que busca intensificar vozes da juventude envolvidas com a pauta ambiental, reúne representantes entre 15 e 22 do Amazonas, Bahia, Pará, Paraíba, Pernambuco e Rio de Janeiro.

Para a Oficial de Participação e Desenvolvimento de Adolescentes do UNICEF no Brasil, Luiza Leitão, a participação dos jovens nos debates públicos é fundamental para construção de “respostas justas e realistas às mudanças climáticas”. “Enfrentar a crise climática exige ouvir quem já vive seus impactos todos os dias”, explica.

Além de estarem espalhados pelo país, os jovens representam uma diversidade étnica, cultural e regional, com representantes indígenas, quilombolas, moradores de periferias urbanas, de ilhas e ribeirinhos.

Natural de Bonito (PE), no semiárido pernambucano, Maria Eduarda Silva, 22 anos, já está na terceira COP como integrante da delegação do Unicef, mas destaca que viver a conferência no Brasil é uma experiência sem precedentes. “Eu acho que o Brasil tem muito a ensinar, os nossos povos tradicionais têm muito a falar, a participação da sociedade civil dentro e fora da Blue Zone vai ser gigantesca”, comenta.

Para a jovem estudante de relações internacionais, a COP 30 é mais que uma forma de mostrar o poder da sociedade civil brasileira, mas de desmistificar a ideia de que a juventude não sabe se organizar. “A gente, em nossa em nossas diversidades, consegue ser técnico, consegue ser território, consegue ser coletivo e ainda assim não deixar de ser jovem”, defende.

E é com esse espírito revolucionário que a jovem que atua desde os 14 anos nas mais diversas frentes acredita que a juventude não é futuro, mais presente, e sabe a responsabilidade de ser porta-voz daquelas que lutam junto a ela. “O que faz sentido no meu ativismo é sempre pensar que eu nunca estou sozinha e que eu sempre levo o meu território para onde quer que eu vá”, conta.

Maria Eduarda já esteve nas COPs 27, em Sharm El Sheikh, no Egito, e 29, em Dubai, no Emirados Árabes Unidos. Além das conferências climáticas, a jovem conta um currículo repleto de eventos de importância internacional, como a Assembleia da ONU. Entre os 18 jovens da delegação do Unicef, ela divide espaço com veteranos e novatos que tem muito a contribuir com as discussões da cúpula.

A programação do grupo é composta por alguns painéis, atividades paralelas e encontros com lideranças obrigatórios, mas também dá autonomia para que os jovens decidam eventos que querem participar. Além das reuniões na Green Zone e Blue Zone, a COP 30 vai contar com uma série de eventos paralelos como a Cúpula dos Povos, que reúne coletivos, lideranças indígenas e a sociedade civil nos debates sobre mudanças climáticas.