COP 30: aportes no Fundo de florestas tropicais atingem 50% da meta do ano

Além desses valores anunciados pelos quatro países, Haddad afirmou haver outras nações que manifestaram interesse em investir no Fundo Florestas Tropicais para Sempre - (crédito: Reprodução/Youtube CanalGov)

Os aportes financeiros de países ao Fundo de Investimentos Florestas Tropicais para Sempre (TFFF) chegaram à metade da meta estabelecido para o primeiro ano de operação do mecanismo que financia iniciativas de conservação ambiental.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Lançado nesta quinta-feira (6/11) durante a Cúpula de Líderes em preparação para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), o TFFF já acumulou US$ 5,5 bilhões garantido por investimentos de quatro países.

De acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, os aportes, até o momento, são dividos por US$ 3 bilhões anunciados pelas Noruega, US$ 1 bilhão do confirmado pelo Brasil e pela Indonésia, e US$ 500 milhões investidos pela França. Portugal anunciou um aporte de US$ 1 milhão.

"Esse é o ano da COP Brasil, nós estamos assumindo a presidência (da COP) agora. Nós viemos trabalhar para chegar aos US$ 10 bilhões (na aplicação do fundo) até entregarmos a presidência", afirmou Haddad, que participou de uma coletiva de imprensa, ao lado de ministros em Belém.

Além desses valores anunciados pelos quatro países, Haddad afirmou haver outras nações que manifestaram interesse em investir no Fundo Florestas Tropicais para Sempre.

Leia também: COP30: Alcolumbre defende a Amazônia brasileira durante Cúpula de Líderes

"Países como China, países baixos, Emirados Árabes foram enfáticos em falar que vão apoiar mas não anunciaram valores", disse Haddad.