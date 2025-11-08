Lutador de jiu-jítsu diz que PM filmou bunda de esposa e quebra perna dele

De acordo com o boletim da Polícia Militar, a guarnição foi acionada para conter uma confusão generalizada dentro da academia - (crédito: PxHere/Divulgação)

Um lutador de jiu-jítsu de 29 anos foi preso na noite dessa quinta-feira (6/11) depois de quebrar a perna de um policial militar de 49 anos durante uma briga em uma academia na Avenida Cristiano Machado, no Bairro Heliópolis, Região Norte de Belo Horizonte (MG).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

De acordo com o boletim da Polícia Militar, a guarnição foi acionada para conter uma confusão generalizada dentro da academia. Ao chegarem, os policiais encontraram o militar caído na área de musculação, com uma fratura no fêmur da perna direita, ao lado da filha, que também malhava no local.

O lutador relatou que estava treinando com a esposa quando, ao se afastar para beber água, teria visto o policial filmando as nádegas da mulher, que fazia exercícios de agachamento. Segundo ele, ao confrontar o militar, empurrou-o pelas costas, houve discussão e, em seguida, ele aplicou um golpe de jiu-jítsu, que provocou a fratura. O suspeito afirmou ainda que o policial apagou o vídeo enquanto estava caído.

Leia também: Chefe da Divisão Antiterrorismo da PF critica projeto que equipara facções a terrorismo

Já o policial negou a acusação, dizendo não saber o motivo da agressão e que, mesmo oferecendo o celular para comprovar sua inocência, foi atacado pelo lutador. Ele foi socorrido pelo Samu e levado ao Hospital Belo Horizonte.

Leia também: Mais de 34 mil pessoas de 10 a 14 anos viviam em união conjugal no Brasil em 2022

O agressor foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia da Polícia Civil. As câmeras de segurança da academia devem ajudar nas investigações.