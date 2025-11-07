Governo interdita fábricas clandestinas de produção de bebidas no Tocantins

A ação no Tocantins foi realizada em conjunto com a Polícia Civil do Estado, além da Perícia Técnica e a Vigilância Sanitária tocantinense - (crédito: Reprodução/Ministério da Agricultura e Pecuária)

Duas fábricas clandestinas de produção de bebidas alcóolicas foram interditadas nesta sexta-feira (7/11), no município de Combinado, no Tocantins. Os locais haviam sido investigados pela Operação Destillatio, ação do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) que integra a Operação Ronda Agro e teve como objetivo coibir a produção e a comercialização de bebidas alcoólicas clandestinas, que representam risco à saúde e configuram fraude econômica.

De acordo com o ministério, as fábricas fechadas produziam cachaça de forma irregular, em condições precárias de higiene e sem registro ou autorização dos órgãos competentes. Além das fábricas fechadas, a pasta comunicou a fiscalização de três distribuidoras e um depósito de bebidas que vendiam diversos tipos de bebidas irregulares, como uísques falsificados.

Ao todo, segundo o Ministério da Agricultura, mais de 11 mil litros de bebidas, entre cachaça e outros destilados, considerados impróprios para o consumo humano, foram apreendidos e serão descartados. A operação contra fábricas clandestinas ocorreu um mês após diversos estados apresentarem casos de pessoas que morreram por intoxicação por metanol em bebidas alcólicas.

A ação no Tocantins foi realizada em conjunto com a Polícia Civil do Estado, além da Perícia Técnica e a Vigilância Sanitária tocantinense. A operação também contou com o apoio estratégico do Centro Integrado de Segurança Pública e Proteção Ambiental (CISPPA), do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).