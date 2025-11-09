Cresce número de idosos inscritos no Enem 2025

DR Danandra Rocha

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 marca não apenas mais uma etapa de avaliação estudantil, mas também um símbolo de transformação social. Segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o número de inscritos com 60 anos ou mais cresceu 191% desde 2022, saltando de 5.900 para 17.192 participantes.

O aumento expressivo reforça o papel do exame como instrumento de democratização do acesso à educação. Estados como Rio de Janeiro (3.087 inscritos), São Paulo (2.367) e Minas Gerais (1.997) lideram a adesão entre os candidatos da chamada terceira idade. Para o Inep, a ampliação desse público reflete o fortalecimento da cidadania e o interesse crescente de pessoas mais velhas em retomar os estudos, ingressar na universidade ou simplesmente realizar um sonho adiado.

A aplicação das provas ocorre neste domingo (9/11) e no próximo (16/11), em todo o país, com exceção dos municípios de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará. Nessas cidades, em razão da realização da 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP30), o exame foi adiado para os dias 30 de novembro e 7 de dezembro. No município de Rio Bonito do Iguaço, o Enem também foi adiado, por causa do tornado que atingiu a cidade paranaense na última sexta-feira (7/11), deixando cinco mortos. As provas tiveram início às 13h30 e terminaram às 19h, com permanência mínima de duas horas em sala.

O ministro da Educação, Camilo Santana, e o presidente do Inep, Manuel Palacios, participam neste domingo (9/11), às 19h30, de uma coletiva de imprensa em Brasília, onde será apresentado um balanço preliminar do primeiro dia de aplicação. O encontro será transmitido ao vivo pelos canais do MEC, do Inep e do Canal Educação.

Com mais de duas décadas de existência, o Enem se consolidou como a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil. Suas notas são utilizadas por instituições públicas e privadas, e também por universidades portuguesas conveniadas ao Inep, que aceitam o exame como forma de seleção de estudantes brasileiros.

