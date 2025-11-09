JA Jéssica Andrade

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva usou as redes sociais na manhã deste domingo (9/11) para desejar boa sorte aos candidatos que participam do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2025). Em tom motivacional, ele destacou a importância do exame como instrumento de mudança de vida e de realização de sonhos.

“Hoje é dia de ENEM! Quero desejar boa sorte pra cada um e cada uma que vai fazer a prova”, escreveu. “Não esqueça de levar o cartão de confirmação, documento com foto, caneta preta de corpo transparente e sair de casa com antecedência, pra não correr o risco de perder a hora. Se alimente bem, leve uma água e um lanchinho leve pra se manter firme durante a prova”, lembrou o mandatário.

O presidente também reconheceu o esforço dos estudantes e incentivou a autoconfiança. “Eu sei o quanto esse dia é importante. Muita gente estudou, se esforçou, sonhou com esse momento. Então vá tranquilo, acredite em você e dê o seu melhor. O ENEM é mais do que uma prova. É um passo pra realizar sonhos, para mudar de vida. E eu tô aqui torcendo por vocês”, afirmou.

A primeira etapa do Enem 2025 é aplicada neste domingo (9/11) em todo o país, com provas de Linguagens, Ciências Humanas e Redação. A segunda etapa será realizada no próximo domingo (16/11), com questões de Matemática e Ciências da Natureza. O exame é a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil, por meio de programas como o Sisu, o Prouni e o Fies.





Ministro da Educação destaca papel transformador do Enem

Na véspera da aplicação da primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o ministro da Educação, Camilo Santana, fez um pronunciamento em cadeia nacional de rádio e televisão para desejar boa sorte aos participantes e reforçar o papel do exame como instrumento de transformação social.

“Querido povo brasileiro, meus amigos e minhas amigas, amanhã e no próximo domingo, quase 5 milhões de brasileiros em todo o país vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Nós, no Ministério da Educação, estamos prontos para aplicar a prova em 1.805 municípios brasileiros, com equipe preparada para receber participantes de todas as idades e necessidades”, afirmou.

O ministro destacou que o Enem é um acontecimento que “une o Brasil em um só objetivo: a oportunidade de transformar a vida pela educação”. Ele lembrou que a nota obtida no exame permite acesso a universidades públicas e privadas por meio de políticas públicas criadas durante os governos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e fortalecidas pela atual gestão.

“O Enem anda de mãos dadas com o Sisu, o Prouni e o Fies, além da lei de cotas e da assistência estudantil. Essas políticas deram às universidades a cara da nossa gente. Todos os jovens deste país têm direito ao sonho que nasce com o Enem”, destacou.

Durante o discurso, Camilo Santana também apresentou as principais ações do governo federal para fortalecer a educação pública, da creche à pós-graduação,, incluindo a retomada de obras do Novo PAC, o programa Pé-de-Meia, a expansão da Rede Federal de Educação e a criação das universidades do Esporte e Indígena.

“O governo do Brasil investe como nunca antes na educação. O presidente Lula não quer que nenhum jovem seja obrigado a abandonar a escola para trabalhar. O Enem é uma das principais portas nesse caminho de oportunidades para os jovens desse país”, afirmou.

Ao encerrar o pronunciamento, o ministro fez um apelo aos candidatos para que mantenham a tranquilidade e sigam as orientações básicas no dia da prova. “Separe seu documento com foto, uma caneta preta de tubo transparente e chegue com antecedência ao local da prova. Confie na sua preparação, leia as questões com calma e lembre-se: chegou a sua vez. O Enem é para você. Boa prova!”, concluiu.