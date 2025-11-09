RP Raphaela Peixoto

Por sinal, o ideal é que a redação tenha quatro parágrafos. Um de introdução, dois de argumento e um de conclusão. - (crédito: Divulgação Inep)

Em 2025, os milhares de candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio tem que escrever um dissertativo-argumentativo sobre o seguinte tema: "Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira". A informação foi divulgada pelo ministro da Educação, Camilo Santana, logo após o início da aplicação primeiro dia do exame, que é realizado em todo país neste domingo (9/11).

A redação deve conter no máximo 30 linhas. Segundo o Ministério da Educação (MEC), "cada redação será corrigida por dois avaliadores, que atribuirão uma nota de 0 a 200 pontos em cada uma das cinco competências. A soma desses pontos compõe a nota total atribuída por avaliador, que pode chegar a mil pontos. A nota final do participante será a média aritmética entre as notas totais atribuídas pelos dois avaliadores".

Neste domingo (9/11), além da redação, os candidatos responderão 90 questões objetivas sobre Linguagens e Ciências Humanas. O Correio, em parceria com o Bernoulli Educação, divulgará às 20h deste domingo (9/11), o gabarito extraoficial das questões das provas do primeiro dia do exame.

As redações são avaliadas de acordo com cinco competências e a nota pode chegar a mil pontos. Por outro lado, há critérios que conferem nota zero, como fuga ao tema, extensão total de até sete linhas, trecho deliberadamente desconectado do tema proposto, não obediência à estrutura dissertativo-argumentativa e desrespeito à seriedade do exame.

A próxima prova do Enem será em 16 de novembro. Os candidatos responderão 90 questões objetivas de ciências da natureza, que contam com as disciplinas de química, física e biologia, além de matemática.

A aplicação das provas tem início às 13h30 e término às 19h. O tempo mínimo de permanência em sala é de duas horas, e somente os candidatos que deixarem o local nos últimos 30 minutos poderão levar o caderno de questões.

O Correio acompanhará o exame em tempo real, com a cobertura da movimentação nos locais de prova e informações divulgadas pelo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela aplicação do exame. Às 20h, em parceria com o Bernoulli Educação, será divulgado o gabarito extraoficial das 90 questões aplicadas no primeiro dia.

As provas serão realizadas neste e no próximo domingo, com exceção de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, onde o exame foi adiado em razão da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30). Nesses municípios, o Enem será aplicado nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro, nos mesmos horários definidos nacionalmente.

No Paraná, as provas em Rio Bonito do Iguaçu foram suspensas após um tornado atingir o município na sexta-feira (7/11), deixando seis mortos. O Inep ainda não informou uma nova data para a aplicação do exame na região.