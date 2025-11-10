InícioBrasil
VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Mulher grávida de oito meses é vítima de feminícidio em SP

Um casal foi encontrado morto dentro de casa em Campinas (SP) no domingo (9/11); caso foi registrado como feminicídio seguido de suicídio

A mulher estava no 8º mês de gestação - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)
Um casal foi encontrado morto dentro de casa na tarde de domingo (9/11), na Rua José Lourenço de Sá, no Jardim Santa Lúcia, em Campinas (SP). O caso foi registrado como feminicídio seguido de suicídio e está sendo investigado pelo 6º Departamento de Polícia da cidade.

As vítimas foram identificadas como Denize Tizo de Oliveira, de 27 anos, e Vinícius Franco de Farias, de 29. A mulher estava grávida de oito meses e apresentava ferimentos causados por arma branca. 

As mortes foram confirmadas no local por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Durante a perícia, a polícia apreendeu uma faca com marcas de sangue e dois celulares pertencentes ao casal.

 

Giovanna Sfalsin

Repórter

Graduanda de Jornalismo no Centro Universitário IESB, com experiência na editoria de Cidades do Correio Braziliense e em assessoria de imprensa. Atualmente, repórter do CB-Online

Por Giovanna Sfalsin
postado em 10/11/2025 18:33 / atualizado em 10/11/2025 18:34
