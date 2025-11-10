Mulher grávida de oito meses é vítima de feminícidio em SP

A mulher estava no 8º mês de gestação - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Um casal foi encontrado morto dentro de casa na tarde de domingo (9/11), na Rua José Lourenço de Sá, no Jardim Santa Lúcia, em Campinas (SP). O caso foi registrado como feminicídio seguido de suicídio e está sendo investigado pelo 6º Departamento de Polícia da cidade.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

As vítimas foram identificadas como Denize Tizo de Oliveira, de 27 anos, e Vinícius Franco de Farias, de 29. A mulher estava grávida de oito meses e apresentava ferimentos causados por arma branca.

Leia também: Número de mortos em tornardo no Paraná sobe para 7

As mortes foram confirmadas no local por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Durante a perícia, a polícia apreendeu uma faca com marcas de sangue e dois celulares pertencentes ao casal.