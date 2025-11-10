Governo amplia rede do SUS para COP30 com hospital de campanha

Em regime de porta aberta à população, o hospital tem capacidade para atender 200 pacientes por dia - (crédito: Divulgação / Secretaria de Estado do Pará )

O Ministério da Saúde montou uma estrutura temporária para reforçar o atendimento em saúde durante o período da COP30, em Belém. As atividades do Hospital de Campanha da Força Nacional (HCamp) tiveram início nesta semana e contam com a participação da Força Nacional do Sistema Único de Saúde — 144 profissionais voluntários entre médicos, enfermeiros, farmacêuticos e técnicos.

A unidade foi entregue na sexta-feira (7/11) pela Força Nacional do SUS, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), instalada na Usina da Paz Jurunas/Condor, na capital paraense.

A estrutura conta, além dos profissionais de saúde, com quatro postos avançados de atendimento na Blue Zone da COP30, garantindo cobertura médica em todas as áreas do evento. Em regime de porta aberta à população, tem capacidade de atender 200 pacientes por dia — atendimentos de baixa e média complexidades — e de garantir acolhimento e suporte rápido tanto a moradores da área quanto aos visitantes que participam do evento internacional.

A estrutura do Hcamp é composta por oito módulos, seis voltados à assistência direta à população e dois dedicados ao apoio logístico e administrativo, que abrangem desde triagem e emergência até regulação e logística. O hospital funcionará 24 horas.

Para fortalecer a rede de atenção à saúde e ampliar o acesso em diferentes cidades do Pará, o estado contará ainda com duas policlínicas regionais, um Centro Especializado em Reabilitação (CER), 64 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e cinco Centros de Atenção Psicossocial (CAPS).

