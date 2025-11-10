Número de mortos em tornardo no Paraná sobe para 7

Ruas tomadas por destroços mostram a dimensão dos danos causados pelo vendaval em Rio Bonito do Iguaçu - (crédito: Jonathan Campos/AEN)

Subiu para sete o número de mortos após o vendaval que atingiu o Paraná na sexta-feira (7/11). Cinco vítimas estavam em Rio Bonito do Iguaçu, uma em Guarapuava e outra em São José dos Ausentes. O último corpo foi localizado às margens do rio Capivaras.

Uma comitiva do governo federal visitou a região no domingo (9) para definir medidas de apoio. O grupo, com participação do ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, percorreu áreas atingidas e avaliou os prejuízos. Segundo ele, o foco é garantir atendimento médico, alimentação, abrigo e a retomada de serviços básicos.

Com equipes federais já em campo, Góes orientou as prefeituras a solicitarem recursos emergenciais. Uma equipe da Força Nacional do Sistema Único de Saúde foi mobilizada para atuar com profissionais de diversas especialidades, incluindo saúde mental.

O governador Ratinho Junior decretou estado de calamidade em Rio Bonito do Iguaçu e sancionou uma lei que permite repasse rápido de até R$ 50 mil por família atingida. De acordo com a Defesa Civil, o município teve danos em mais de 90% da infraestrutura urbana e rural.

