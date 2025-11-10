Número de mortos em tornardo no Paraná sobe para 7

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Uma comitiva do governo federal visitou a região no domingo (9) para definir medidas de apoio. O grupo, com participação do ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, percorreu áreas atingidas e avaliou os prejuízos. Segundo ele, o foco é garantir atendimento médico, alimentação, abrigo e a retomada de serviços básicos.
Com equipes federais já em campo, Góes orientou as prefeituras a solicitarem recursos emergenciais. Uma equipe da Força Nacional do Sistema Único de Saúde foi mobilizada para atuar com profissionais de diversas especialidades, incluindo saúde mental.
O governador Ratinho Junior decretou estado de calamidade em Rio Bonito do Iguaçu e sancionou uma lei que permite repasse rápido de até R$ 50 mil por família atingida. De acordo com a Defesa Civil, o município teve danos em mais de 90% da infraestrutura urbana e rural.
*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro
