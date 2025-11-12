Motorista é resgatado após carreta com falsa bomba fechar via de SP

A Polícia Militar Rodoviária foi acionada na madrugada desta quarta-feira (12/11) para atender uma ocorrência no Rodoanel Mário Covas (SP-021), na altura do km 45 da pista externa, em Itapecerica da Serra (SP).

Segundo informações iniciais, um motorista entrou em contato com o Centro de Controle Operacional da rodovia relatando que estava sendo vítima de sequestro e que havia explosivos na carreta em que se encontrava.

O motorista foi resgatado do caminhão e socorrido para uma unidade hospitalar. O Esquadrão Antibombas foi acionado e seguiu para o local com apoio aéreo do helicóptero Águia. A equipe, com o uso de materiais específicos, incluindo drone, realizou a verificação do material encontrado no veículo e constatou que se tratava de um simulacro de explosivo.

Diante da gravidade da situação, foi determinada a interdição total das pistas no trecho, como medida preventiva para garantir a segurança dos usuários e das equipes de atendimento. O local foi sinalizado e isolado pelo Policiamento Rodoviário. A ocorrência segue em andamento, e as autoridades continuam apurando as circunstâncias do caso.

