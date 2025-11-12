PF identifica mais de mil drones irregulares durante monitoramento da COP30

As ações são conduzidas pelo Centro Integrado de Controle de Aeronaves Remotamente Pilotadas e Contramedidas (CIC-ARP/CM), sob coordenação da PF - (crédito: Polícia Federal/divulgação)

A Polícia Federal divulgou dados parciais sobre a atuação do sistema de vigilância aérea voltado à segurança da COP30. Entre os dias 31 de outubro e 10 de novembro, foram identificadas 1.105 aeronaves remotamente pilotadas sem autorização e neutralizadas 124 tentativas de sobrevoo irregular em pontos sensíveis de Belém, como o Aeroporto Internacional, o Parque da Cidade e o Porto Outeiro.

As ações são conduzidas pelo Centro Integrado de Controle de Aeronaves Remotamente Pilotadas e Contramedidas (CIC-ARP/CM), sob coordenação da Polícia Federal, em parceria com as Forças Armadas e outros órgãos de segurança pública.

O uso de drones sem permissão nas áreas de interesse da conferência e da segurança presidencial é proibido. A operação irregular desses equipamentos pode resultar em sanções civis, penais e administrativas, conforme a legislação brasileira.

A PF mantém o monitoramento contínuo e aplica medidas de contenção sempre que necessário, com o objetivo de assegurar a proteção do evento e de seus participantes. O balanço apresentado demonstra a efetividade do trabalho conjunto entre as instituições responsáveis pela defesa e pelo controle do espaço aéreo durante a realização da COP30.

