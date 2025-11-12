Mulher apontada como Japinha do CV reaparece após especulação sobre morte

Maria Eduarda, conhecida como Penélope, afirmou que o nome "Japinha do CV" foi uma invenção das redes sociais e que tenta deixar o passado para trás - (crédito: Reprodução / Instagram )

A mulher apontada como “Japinha do CV” e integrante do Comando Vermelho se manifestou nas redes sociais na terça-feira (11/11). Maria Eduarda — nome real da jovem— teve a morte anunciada erroneamente durante a megaoperação realizada no Rio de Janeiro no mês passado.

No entanto, a Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ) desmentiu a informação, alegando que o corpo identificado como o de Penélope era, na verdade, de Ricardo Aquino dos Santos.

Conforme a mulher apontada como “Japinha do CV”, a internet inventou tal codinome para ela e vinculou sua imagem ao título. “Imagens minhas de uma vida minha passada na qual eu não levo mais”, disse. “A internet começou a inventar essas coisas.”

Maria Eduarda afirmou que realmente é conhecida como Penélope, mas que não existe ninguém com o apelido de Japinha. “Tenho minha vida, minha história, e tem coisas da minha vida que eu prefiro deixar no passado”, argumentou a jovem sobre as fotos na qual portava armas.

Por fim, a mulher agradeceu a preocupação, admitiu estar perdida em meio a tantas histórias e informou que está bem.

Logo após a megaoperação nos Complexos da Penha e do Alemão, circularam nas redes sociais imagens desfiguradas de um corpo vestindo roupas camufladas e colete à prova de balas. O corpo foi logo identificado como a Penélope. No entanto, a Polícia Civil do Rio de Janeiro afirmou que a mulher não estava entre as 121 pessoas mortas na ação.