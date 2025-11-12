InícioBrasil
CHUVAS

Chega a 30 o número de cidades mineiras em situação de emergência

Número de munícipios em emergência no período chuvoso atual em Minas Gerais é quatro vezes maior do que o registrado no ano passado, segundo a Defesa Civil

O comunicado do INMET alerta sobre chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia e ventos intensos entre 60 e 100 km/h. - (crédito: Túlio Santos/EM/D.A Press)
O comunicado do INMET alerta sobre chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia e ventos intensos entre 60 e 100 km/h. - (crédito: Túlio Santos/EM/D.A Press)

O número de cidades em situação de emergência em decorrência das chuvas aumentou 130% em seis dias, segundo o boletim da Defesa Civil do estado divulgado nesta quarta-feira (12/11). Na última quinta (6/11), 13 municípios estavam em situação de anormalidade. Agora, o quantitativo chega a 31, quatro vezes maior do que o do mesmo período do ano passado — apenas sete.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ainda de acordo com o balanço do órgão estadual, há 556 desalojados - pessoas que, por causa dos efeitos da chuva, precisaram desocupar suas casas e se deslocaram para casa de amigos ou parentes.

Já o número de desabrigados — quando as pessoas precisam de abrigo público — até está quarta, é de 82. No mesmo período de 2024, havia 129 desalojados e 60 desabrigados. No período chuvoso de 2025 a 2026, não houve mortes registradas.

Saiba Mais

As cidades em situação de emergência contabilizadas são:

  • Manhuaçu
  • Camanducaia
  • Canápolis
  • Pavão
  • Senador Firmino
  • Ouro Verde de Minas
  • Delfinópolis
  • Unaí
  • Sacramento
  • Cedro do Abaeté
  • Luz
  • Prata
  • Itaúna
  • Laranjal
  • Montes Claros
  • São Francisco de Sales
  • Rio Doce
  • Capitão Enéas
  • Araguari
  • Cássia
  • Novo Cruzeiro
  • Leopoldina
  • Bom Despacho
  • Ilicínea
  • Fama
  • Iguatama
  • Frutal
  • Ouro Branco
  • Guapé
  • Conceição da Barra de Minas

Alerta de chuva

Treze cidades de Minas Gerais podem enfrentar chuva intensa e queda de granizo até às 10h de quinta-feira (13/11), segundo o Inmet. As cidades podem registrar até 50 milímetros (mm) de chuva por dia, com ventos intensos de até 60 km/h. Segundo a meteorologia, uma chuva de 50 mm é considerada forte, pois cada milímetro de chuva corresponde a um litro de água por metro quadrado (m²).

A quantidade de água da chuva é medida em milímetros (mm). De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20 milímetros, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.

De acordo com o Inmet, o alerta amarelo, de perigo potencial, indica baixo risco de corte de energia elétrica, danos a plantações, queda de árvores e alagamentos. Em caso de rajadas de vento, a recomendação é evitar se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas. Também é aconselhável não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Cidades de MG sob alerta

  • Araporã
  • Cachoeira Dourada
  • Campina Verde
  • Canápolis
  • Capinópolis
  • Centralina
  • Gurinhatã
  • Ipiaçu
  • Ituiutaba
  • Limeira do Oeste
  • Santa Vitória
  • Tupaciguara
  • União de Minas

  • Google Discover Icon
MS
MS

Melissa Souza - Estado de Minas

Por Melissa Souza - Estado de Minas
postado em 12/11/2025 16:31 / atualizado em 12/11/2025 16:33
SIGA
x