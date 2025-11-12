Chega a 30 o número de cidades mineiras em situação de emergência

O comunicado do INMET alerta sobre chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia e ventos intensos entre 60 e 100 km/h. - (crédito: Túlio Santos/EM/D.A Press)

O número de cidades em situação de emergência em decorrência das chuvas aumentou 130% em seis dias, segundo o boletim da Defesa Civil do estado divulgado nesta quarta-feira (12/11). Na última quinta (6/11), 13 municípios estavam em situação de anormalidade. Agora, o quantitativo chega a 31, quatro vezes maior do que o do mesmo período do ano passado — apenas sete.

Ainda de acordo com o balanço do órgão estadual, há 556 desalojados - pessoas que, por causa dos efeitos da chuva, precisaram desocupar suas casas e se deslocaram para casa de amigos ou parentes.

Já o número de desabrigados — quando as pessoas precisam de abrigo público — até está quarta, é de 82. No mesmo período de 2024, havia 129 desalojados e 60 desabrigados. No período chuvoso de 2025 a 2026, não houve mortes registradas.

As cidades em situação de emergência contabilizadas são:

Manhuaçu

Camanducaia

Canápolis

Pavão

Senador Firmino

Ouro Verde de Minas

Delfinópolis

Unaí

Sacramento

Cedro do Abaeté

Luz

Prata

Itaúna

Laranjal

Montes Claros

São Francisco de Sales

Rio Doce

Capitão Enéas

Araguari

Cássia

Novo Cruzeiro

Leopoldina

Bom Despacho

Ilicínea

Fama

Iguatama

Frutal

Ouro Branco

Guapé

Conceição da Barra de Minas

Alerta de chuva

Treze cidades de Minas Gerais podem enfrentar chuva intensa e queda de granizo até às 10h de quinta-feira (13/11), segundo o Inmet. As cidades podem registrar até 50 milímetros (mm) de chuva por dia, com ventos intensos de até 60 km/h. Segundo a meteorologia, uma chuva de 50 mm é considerada forte, pois cada milímetro de chuva corresponde a um litro de água por metro quadrado (m²).

A quantidade de água da chuva é medida em milímetros (mm). De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20 milímetros, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.

De acordo com o Inmet, o alerta amarelo, de perigo potencial, indica baixo risco de corte de energia elétrica, danos a plantações, queda de árvores e alagamentos. Em caso de rajadas de vento, a recomendação é evitar se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas. Também é aconselhável não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Cidades de MG sob alerta