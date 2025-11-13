Jiboia é encontrada dentro de casa em cidade do Triângulo Mineiro

Uma jiboia foi encontrada dentro de uma casa em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, na manhã desta quinta-feira (13/11). Apesar do susto, o animal não atacou ninguém e foi resgatado sem ferimento.
O caso aconteceu no Bairro Morada Nova, na Zona Oeste da cidade. O Corpo de Bombeiros (CBMMG) foi acionado por volta das 6h30 e realizou a captura com segurança. A serpente foi devolvida à natureza.
Segundo os bombeiros, o aumento das temperaturas e o início do período chuvoso fazem com que animais silvestres, como cobras, apareçam com mais frequência em áreas urbanas, principalmente as mais isoladas.