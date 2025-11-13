InícioBrasil
QUE SUSTO!

Jiboia é encontrada dentro de casa em cidade do Triângulo Mineiro

Caso aconteceu em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, na manhã desta quinta-feira (13/11). Corpo de Bombeiros foi acionado para o resgate da cobra

Jiboia é encontrada dentro de casa em Uberlândia - (crédito: CBMMG/Divulgação)
Jiboia é encontrada dentro de casa em Uberlândia - (crédito: CBMMG/Divulgação)

Uma jiboia foi encontrada dentro de uma casa em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, na manhã desta quinta-feira (13/11). Apesar do susto, o animal não atacou ninguém e foi resgatado sem ferimento.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

<p><strong><a href="https://whatsapp.com/channel/0029VaB1U9a002T64ex1Sy2w">Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais not&iacute;cias do dia no seu celular</a></strong></p>

O caso aconteceu no Bairro Morada Nova, na Zona Oeste da cidade. O Corpo de Bombeiros (CBMMG) foi acionado por volta das 6h30 e realizou a captura com segurança. A serpente foi devolvida à natureza.

Saiba Mais

Segundo os bombeiros, o aumento das temperaturas e o início do período chuvoso fazem com que animais silvestres, como cobras, apareçam com mais frequência em áreas urbanas, principalmente as mais isoladas.

  • Google Discover Icon
VL
VL

Vinicius Lemos - Especial para o EM - Estado de Minas

Por Vinicius Lemos - Especial para o EM - Estado de Minas
postado em 13/11/2025 18:35
SIGA
x