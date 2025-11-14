Tiroteio entre facções deixa seis mortos durante festa

Ao chegarem ao endereço, os agentes encontraram os corpos e liberaram a área para perícia - (crédito: Ascom PC-RJ)

Seis homens foram mortos e um ficou ferido em tiroteio dentro de um salão de festas em Honório Gurgel, próximo ao Parque Madureira, na Zona Norte do Rio, na madrugada desta quarta-feira (12/11). As informações apontam que o local era usado para uma comemoração organizada por traficantes do Comando Vermelho (CV), vindos da favela da Palmeirinha, em Guadalupe.

Segundo as investigações iniciais, criminosos da facção rival Terceiro Comando Puro (TCP), supostamente do Muquiço, também em Guadalupe, invadiram o espaço e deram início ao confronto que terminou com seis mortos. Os identificados são Matheus Gomes da Silva Andrade, Moisés Custodio da Silva, Yuri de Andrade Reis, Caio José Ballerini de Oliveira Lopes, Kayky Roberto Lino dos Santos e um sexto homem ainda não reconhecido. Outro homem sobreviveu, mas ficou ferido.

A Polícia Militar informou que agentes do 41º BPM (Irajá) foram acionados para verificar relatos de disparos da região. Ao chegarem ao endereço, encontraram os corpos e isolaram a área para o trabalho dos peritos.

Ao Correio, a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) confirmou que investiga o caso e que a perícia foi realizada no local. A unidade informou ainda que outras diligências estão em andamento para identificar e responsabilizar os envolvidos no ataque.



