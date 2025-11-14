Barco para atender trabalhadores ribeirinhos da Amazônia é inaugurado pela Saúde

O barco oferecerá cuidados prioritários, como doenças crônicas, saúde mental e auxílio no combate ao tabagismo e à obesidade - (crédito: João Risi / Ministério da Saúde)

Movida a energia solar e com operação neutra em emissão de carbono, a embarcação Saúde Conectada - Copaíba vai levar atendimento médico em atenção primária a trabalhadores industriais em áreas ribeirinhas da Amazônia. O barco oferecerá cuidados prioritários, como doenças crônicas, saúde mental e auxílio no combate ao tabagismo e à obesidade.

A iniciativa, divulgada nesta sexta-feira (14/11) pelo Ministério da Saúde, será capitaneada pelo Serviço Social da Indústria (Sesi) em parceria com o governo.

Com 15 metros de comprimento, 6 de largura e duas cabines de atendimento, o barco foi desenvolvido especificamente para a realidade amazônica, sendo projetado para superar grandes distâncias a sazonalidade dos rios e a dispersão geográfica das comunidades.

Com conectividade via satélite, será integrado o atendimento on-line, acompanhamento multiprofissional realizado por médicos, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas e educadores físicos.

Cuidado prioritário

O modelo foi construído para atender prioritariamente empresas, trabalhadores da indústria e seus familiares, com possibilidade de expansão para outros setores, como comércio e agronegócio. Doze linhas de cuidado prioritário foram identificados: diabetes, hipertensão, dor lombar, eventos cardiovasculares, acidente vascular cerebral (AVC), cefaleia, transtornos de ansiedade, transtornos do sono, obesidade e sobrepeso, tabagismo, depressão e prevenção e rastreamento de cânceres mais letais ou incapacitantes.

Batizada com o nome Copaíba, árvore amazônica medicinal conhecida como “antibiótico da mata”, a embarcação permanecerá no Píer Tamandaré, em Belém, até 21 de novembro, das 8h às 20h, com atendimentos, exames e ações de orientação em saúde para trabalhadores da indústria e comunidades ribeirinhas selecionadas

