Maior imagem de Nossa Senhora de Fátima do mundo é inaugurada no Ceará

Maior estátua de Nossa Senhora de Fátima do mundo é inaugurada no Crato - (crédito: Estácio Júnior e George Braga/Casa Civil)

Milhares de fiéis se reuniram, na noite desta quinta-feira (13/11), para a inauguração do novo monumento de Nossa Senhora de Fátima, no Crato, município do Ceará. Com 54m de altura, a estátua é maior até mesmo do que o Cristo Redentor — com 38 —, que fica localizado no Rio de Janeiro, e já nasce como símbolo de devoção local e promessa de impulsionar, ainda mais, o turismo religioso na região.

A celebração começou com uma missa especial no palco montado diante da imagem gigante, seguida da bênção inaugural. Além da solenidade religiosa, o público se animou com as apresentações musicais da Irmã Raquel e Patrícia e pelo padre Fábio de Mello, uma das atrações mais aguardadas.

De acordo com o governo do Ceará, esta é a maior estátua dedicada a Nossa Senhora de Fátima do mundo. O governador Elmano de Freitas participou da cerimônia ao lado do ministro da Educação e ex-governador do estado, Camilo Santana, além de outras autoridades. Em discurso, Elmano destacou o significado da obra para o povo do Cariri. "É uma alegria muito grande estar hoje na cidade mais católica do Brasil. Essa imagem expressa o fervor mariano do povo do Crato e do Cariri", afirmou.

A região é marcada pelo espírito romeiro e pelas tradições religiosas. Em média, o Cariri movimenta R$2,5 milhões por ano apenas com turismo e fé e, com a inauguração, a expectativa é de que o fluxo de visitantes cresça ainda mais. Para facilitar o acesso ao local, o governo investiu mais de R$6 milhões na pavimentação da estrada que leva ao monumento, concluída em 2022.

Durante todo o dia, devotos de pelo menos seis estados chegaram em mais de 100 caravanas. À frente da celebração, o bispo Dom Magnus Henrique Lopes ressaltou a força espiritual da região. "Estamos em uma terra em que a fé faz parte da alma. Aqui temos a vivência da fé que transforma o coração", disse.

A obra é também fruto da trajetória pessoal do escultor petrolinense Ranilson Viana. Ele contou que o caminho até se tornar artista começou com o desejo de construir um quarto para o filho. "Meu filho não está mais comigo, mas ele veio para me transformar em um escultor. Através das minhas esculturas Nem tenho mais lágrimas para chorar, mas é muito gratificante estar aqui neste momento tão especial para o Ceará, para o Brasil e para o mundo."

O deputado Federal José Nobre Guimarães (PT), que fez uma viagem de Brasília ao Crato, publicou nas redes sociais um vídeo do momento. Ele aproveitou para fazer um pedido de mais "fé e esperança" para o Brasil. "Uma noite de bençãos e agradecimento aqui no Crato. Nossa Senhora de Fátima Peregrina rogai por nós!"

