Alckmin defende mapas de ações integrados para acelerar saída da dependência de fósseis

Geraldo Alckmin participa da plenária de alto nível da COP30, em Belém, onde defendeu mapas de ação integrados para a transição energética - (crédito: Cadu Gomes/VPR)

O vice-presidente Geraldo Alckmin defendeu, durante a plenária de alto nível da COP30, nesta segunda-feira (17/11), que a conferência avance em compromissos capazes de orientar a transição energética global. Ele afirmou que “o Brasil propõe que a COP30 deixe como legado mapas de ação integrados na aceleração da transição energética para o mundo sair da dependência dos combustíveis fósseis”.

Alckmin disse que a descarbonização demanda coordenação internacional e defendeu uma “coalizão global de mercados regulados de carbono”, baseada em “mecanismos transparentes coletivamente acordados”. Para ele, a padronização desses instrumentos pode ampliar a previsibilidade e estimular novas metas entre países.

O vice-presidente destacou que a Amazônia deve mostrar que é possível “crescer, produzir e conservar ao mesmo tempo”. Ao mencionar o TFFF, Fundo Florestas Tropicais para Sempre, declarou que “temos de fazer mais ideias inovadoras que contribuam concretamente para chegar ao objetivo”, citando a recuperação de áreas degradadas e a cooperação entre governos, empresas e comunidades.

Alckmin concluiu afirmando que “o momento é para todos nós buscarmos união pelos objetivos do Acordo de Paris” e destacou que a COP30 pode consolidar entendimentos que fortaleçam modelos de bioeconomia, incentivem investimentos e ampliem a transparência nas decisões climáticas.

