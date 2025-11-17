Carteira de Identidade Nacional: o que muda no seu RG

Além da unificação pelo CPF, a Carteira de Identidade Nacional incorpora outras tecnologias que a tornam mais completa e segura. - (crédito: Divulgação / portal Gov.br)

A nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) está sendo emitida em todo o país, trazendo uma mudança para a identificação dos brasileiros: a unificação do documento com o número do CPF. O modelo possui versões física e digital e foi criado para simplificar a identificação civil e, principalmente, aumentar a segurança contra fraudes.

A principal razão para a mudança é facilitar a verificação de dados. Antes da CIN, uma mesma pessoa podia ter diferentes números de RG emitidos em cada estado, o que facilitava a ocorrência de golpes. Com o novo padrão, o CPF passa a ser o único número de identificação, válido em todo o território nacional.

Essa centralização em um cadastro único, administrado pela Receita Federal, torna o sistema de identificação mais confiável. A medida simplifica a vida do cidadão, que passa a usar apenas um número para se identificar em diferentes serviços públicos e privados, e fortalece a segurança pública.

O que muda com o novo documento?

Além da unificação pelo CPF, a Carteira de Identidade Nacional incorpora outras tecnologias que a tornam mais completa e segura. Conheça as principais novidades:

QR Code: o documento possui um código QR que permite a validação de sua autenticidade de forma rápida e segura, tanto na versão física quanto na digital. Qualquer pessoa pode verificar se o documento é válido ou se foi furtado ou extraviado.

Padrão internacional: a CIN conta com uma zona de leitura automatizada (MRZ), o mesmo código utilizado em passaportes. O código permite que o documento seja aceito nos países em que o Brasil possui acordo de viagens como, por exemplo, os participantes do bloco Mercosul.

Versão digital: após a emissão do documento físico, o cidadão pode acessar a versão digital da CIN pelo aplicativo Gov.br . Ela tem o mesmo valor legal da versão impressa.

Como e quando fazer a troca?

A emissão da nova carteira é realizada pelos órgãos de identificação de cada estado e do Distrito Federal. Para solicitar, o cidadão deve apresentar a certidão de nascimento ou de casamento. A primeira via da CIN é gratuita.

É importante destacar que o RG antigo continua válido até 2032. Portanto, não há necessidade de uma corrida imediata aos postos de atendimento. A transição será gradual, permitindo que todos façam a atualização de forma organizada. A validade da nova CIN varia conforme a idade: cinco anos para crianças de até 12 anos incompletos, dez anos para pessoas de 12 a 59 anos, e indeterminada para quem tem mais de 60 anos.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata