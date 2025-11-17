Cármen Lúcia recebe Macaé, Fafá, Luiza Trajano e outras mulheres em evento no TSE

No próximo dia 24 de novembro, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) promove o evento “Democracia: substantivo feminino”, que visa debater e traçar um panorama sobre a violência contra mulheres e discutir a baixa presença feminina nos espaços de poder.
A presidente do TSE, ministra Cármen Lúcia, participa da abertura, marcada para as 9h30. Logo em seguida, haverá quatro rodas de conversa com convidadas especiais. Às 10h, a ministra do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, Macaé Evaristo, a jornalista Flávia Oliveira e a deputada federal Benedita da Silva participam da roda que discutirá “Conceitos e preconceitos explícitos e ocultos: novas ações afirmativas possíveis”.
Às 14h, ocorre a roda de conversa sobre “Democracia e violências: atitudes e platitudes sociais”, com a presença da atriz Maria Ribeiro, da cantora Fafá de Belém e da empresária Luiza Trajano.
Na última roda de conversa, que ocorre às 16h, o tema será “Consenso de gerações: democracia e liberdade sem idade — passado, presente e futuros”, com personalidades como a atriz Denise Fraga, a presidente da Rede Sarah, Lúcia Braga, a jornalista Basília Rodrigues e a líder indígena e conselheira jovem da UNICEF, Thaís Pitaguary.
O encontro, que começa às 9h, é aberto ao público e reunirá mulheres de diversas áreas para compartilhar experiências e promover ações afirmativas e estratégias de enfrentamento à violência de gênero.
