Morre Leonardo Gangana, ex-diretor da Clube FM

Radialista e ex-diretor das rádios Clube FM e AM, Leonardo Gangana morreu nesta segunda-feira (17/11), aos 59 anos. Nascido em Brasília, ele foi uma figura importante do rádio em Pernambuco, onde passou a atuar em 2006.
Gangana começou a carreira como locutor em Lavras, Minas Gerais. Após retornar à Brasília, ele trabalhou na Rádio 105 FM, onde permaneceu até se mudar para Recife.
Na capital pernambucana, o radialista trouxe mudanças na gerência da Clube FM, misturando ritmos locais e sucessos nacionais na grade de músicas tocadas. Ele também foi o responsável por evangelizar a programação da emissora.
Sob a gerência de Gangana, a Clube FM se tornou a líder de audiência em Pernambuco. Em 2017, o radialista recebeu o Título de Cidadão de Pernambuco, pelos serviços na rádio.
No Instagram, a emissora homenageou o ex-diretor. “Seu legado de contribuições e o impacto do seu trabalho jamais serão esquecidos por todos aqueles que fizeram parte da família da Clube FM”, diz a publicação.
