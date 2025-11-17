Receita Federal apreende 405 kg de cocaína no Porto de Santos

Inquérito irá apurar a origem da droga e os responsáveis pela tentativa de envio do carregamento à Europa - (crédito: Receita Federal)

A Receita Federal apreendeu, nesta segunda-feira (17/11), uma carga com 405 kg de cocaína no Porto de Santos. A droga estava escondida em um contêiner carregado com 13 toneladas de colágeno hidrolisado de origem bovina, que seguiria para o Porto de Hamburgo, na Alemanha.

A identificação da carga suspeita ocorreu durante ações de rotina de fiscalização, que envolveram equipes da Alfândega do Porto de Santos, da Alfândega do Aeroporto de Viracopos e da Divisão de Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal em São Paulo.

A operação utilizou ferramentas de análise de risco, escâneres de inspeção e apoio de cães farejadores, que sinalizaram a presença do entorpecente.

Após a descoberta da cocaína, a Polícia Federal foi acionada para realizar a perícia no local e abrir investigação. O inquérito irá apurar a origem da droga e os responsáveis pela tentativa de envio do carregamento à Europa.

