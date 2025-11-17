Vídeo: PM que matou Leandro Lo faz pedido de desculpas

O policial militar Henrique Velozo, absolvido pela morte do campeão mundial de jiu-jitsu Leandro Lo, gravou vídeo em que pede desculpas aos familiares da vítima. Em publicação conjunta no Instagram dos advogados nesta segunda-feira (17/11), o acusado afirmou que teve que "sujar a mão" para defender a própria vida.

No post, o ex-tenente diz que teve um "encontro genuíno com Deus" durante os três anos em que esteve em prisão preventiva. "Em nome dele, eu preciso fazer um pedido, que é um pedido de perdão, um pedido de perdão aos familiares, a mãe, ao pai, a irmã, aos amigos e a todas as pessoas que amavam Leandro Lo, mas também gostaria de esclarecer que nesse dia, nesse trágico dia, eu fui colocado em um limite, um limite que eu não gostaria de estar, onde eu estive", declarou.

O episódio aconteceu em 2022, após confusão em um clube na Zona Sul de São Paulo. Segundo testemunhas, Velozo teria sido imobilizado por Leandro Lo. Após ser solto, o PM teria dado um tiro no atleta e fugido. Na última sexta-feira (14/11), o réu foi absolvido pelo júri, que entendeu que ele agiu em legítima defesa.

Em outubro, Velozo também foi reintegrado à Polícia Militar e voltou a receber o salário.