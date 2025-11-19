COP30: Pantanal tem 1ª comissão própria e defende proteção das áreas úmidas

O Pantanal participa, pela primeira vez, em Conferências do Clima das Nações Unidas (COPs), com comissão própria na COP30, em Belém (PA). O intuito da delegação é dar holofote às áreas úmidas em escala global.

As principais propostas para o bioma na conferência climática envolvem a inclusão das áreas úmidas nas Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs). A ideia é colocar o Pantanal nas estratégias mundiais de adaptação das mudanças climáticas, como a restauração de locais desmatados na região, a proteção contra incêndios e o monitoramento de terras indígenas.

Os integrantes da primeira comissão oficial do Pantanal estão em painéis oficiais na Zona Azul, exibição de documentários, shows beneficentes, eventos paralelos e culturais e articulações com delegações estrangeiras.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro