COP30: Pantanal tem 1ª comissão própria e defende proteção das áreas úmidas

O bioma é a maior planície alagável do planeta, mas só ganhou comissão oficial nesta COP

O intuito da delegação do Pantanal é dar holofote às áreas úmidas em escala global - (crédito: Reprodução/IMASUL)
O Pantanal participa, pela primeira vez, em Conferências do Clima das Nações Unidas (COPs), com comissão própria na COP30, em Belém (PA). O intuito da delegação é dar holofote às áreas úmidas em escala global.

As principais propostas para o bioma na conferência climática envolvem a inclusão das áreas úmidas nas Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs). A ideia é colocar o Pantanal nas estratégias mundiais de adaptação das mudanças climáticas, como a restauração de locais desmatados na região, a proteção contra incêndios e o monitoramento de terras indígenas.

Os integrantes da primeira comissão oficial do Pantanal estão em painéis oficiais na Zona Azul, exibição de documentários, shows beneficentes, eventos paralelos e culturais e articulações com delegações estrangeiras.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro

LC
LC

Letícia Corrêa

Estudante de Jornalismo e Ciência Política, estagiando na editoria de Política, Economia e Brasil

Por Letícia Corrêa
postado em 19/11/2025 15:40 / atualizado em 19/11/2025 15:40
