Quase metade dos municípios da Amazônia Legal sofre com facções, diz estudo

A principal mudança observada pelo estudo é a interconexão crescente entre os grupos criminosos e os crimes ambientais, em especial nas Terras Indígenas - (crédito: Divulgação / Polícia Federal)

A expansão do crime organizado para a região da Amazônia Legal reforça a ideia de reconfiguração territorial e consolidação do poder dessas organizações, segundo o relatório Cartografias da Violência na Amazônia, produzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP). A pesquisa divulgada nesta quarta-feira (19/11) levantou que, em 2025, 344 dos 772 municípios da região (44,6%) apresentam alguma evidência da presença de facções.

O Comando Vermelho (CV), original do sistema prisional do Rio de Janeiro, se mostrou o grupo com maior dispersão territorial, estando presente em 286 cidades. Segundo o Fórum, o CV ampliou o número de municípios sob sua influência em 123%, consolidando hegemonia na maioria deles (202).

O Acre é o estado mais afetado, tendo 100% dos seus municípios (22) com registros da presença de facções criminosas. Em seguida, estão Roraima, com 86,7% dos municípios (13) registrando organizações criminosas, e Mato Grosso, com 65,2% (92 municípios).

A principal mudança observada pelo estudo é a interconexão crescente entre os grupos criminosos e os crimes ambientais, em especial nas Terras Indígenas (TIs), onde o crime organizado tem atuado explorando as vulnerabilidades amazônicas.

O CV, como apontou a pesquisa, deixou de atuar de forma periférica nos garimpos para assumir o controle direto de cadeias de extração mineral, impondo regras, cobrando tributos e controlando a circulação de insumos — como visto na TI Sararé, no Mato Grosso.

Já em municípios fronteiriços ligados ao garimpo ilegal e ao avanço do CV, a violência letal aumentou de forma drástica, segundo o relatório. O texto usa como exemplo a situação de Vila Bela da Santíssima Trindade (MT), que faz fronteira com a Bolívia. O município teve um aumento de 250%, no último triênio, no registro de mortes violentas intencionais (MVIs) — 12 vítimas em 2022 e 42 em 2024, e isso estaria associado à intensificação do garimpo ilegal em Sararé.