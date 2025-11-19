Operação contra o Comando Vermelho deixa 2 mortos e feridos no Rio

As forças de segurança do Rio de Janeiro deflagraram mais uma fase da Operação Contenção na manhã desta quarta-feira (19/11), mirando a expansão territorial da facção criminosa Comando Vermelho (CV) na Zona Oeste da capital fluminense. A ação, conduzida pela Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ) em conjunto com a Polícia Militar (PMERJ), concentrou-se na comunidade de Vila Kennedy, resultando em dois mortos e dois feridos após confronto com criminosos.
A operação cumpriu mais de 40 mandados de prisão e busca e apreensão contra integrantes do CV. De acordo com informações das equipes de segurança, os policiais foram recebidos a tiros na chegada à comunidade e reagiram.
A PCRJ informou que quatro suspeitos foram baleados durante a tentativa de fuga e detidos em flagrante. Dois deles não resistiram aos ferimentos e morreram, enquanto os outros dois foram socorridos. Além das duas mortes e dos dois feridos, a operação resultou na prisão de oito suspeitos. Foram apreendidos dois fuzis e uma pistola.
Além de afetar o cotidiano na Avenida Brasil, uma das principais vias da cidade, mais de 25 linhas de ônibus tiveram os itinerários alterados por causa da operação.
As investigações da Polícia Civil revelaram a existência de um sistema de domínio territorial, econômico e bélico “altamente estruturado”, instalado na Vila Kennedy. A comunidade servia como uma base estratégica para a facção, que planejava ações ofensivas direcionadas a bairros vizinhos, como Catiri (Bangu), Carobinha (Campo Grande) e Largo do Corrêa.
A Operação Contenção contou com a participação de agentes da 34ª DP (Bangu), da DRE-CAP (Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Capital), da DRFA-CAP (Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Capital), da Core (Coordenadoria de Recursos Especiais) da Polícia Civil e do COE (Comando de Operações Especiais) da Polícia Militar.
Em nota sobre a operação, a Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que a ação em conjunto com a Polícia Militar faz parte dos esforços contínuos para combater a expansão do crime organizado e desarticular as bases estratégicas das facções.
"A ação visa combater o domínio imposto por criminosos que ameaçam a segurança e o controle social nas comunidades. As equipes agiram dentro do protocolo, respondendo à injusta agressão”, comunicou a corporação.
