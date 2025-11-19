Janja rebate crítica de chanceler alemão a Belém: "Fala infeliz"

A declaração do chanceler alemão Friedrich Merz de que integrantes da comitiva europeia estavam “contentes” em deixar a COP30, em Belém, rumo a Berlim foi classificada pela primeira-dama Rosângela Lula da Silva como “infeliz”. A manifestação ocorreu na terça-feira (18/11), após ampla divulgação da avaliação do dirigente europeu sobre a escolha da Amazônia como sede da conferência.

A socióloga afirmou que Merz “chegou e entrou numa sala com ar-condicionado” e não conheceu o cotidiano, o ambiente e a experiência oferecida pelo encontro climático, o que, segundo ela, limita a compreensão sobre o que representa realizar negociações ambientais em território amazônico. Para a representante brasileira, a falta de contato direto compromete a leitura do contexto regional.

A primeira-dama destacou, em entrevista à CNN, que o propósito do governo ao organizar o evento em Belém foi possibilitar vivência concreta. Em seu relato, declarou, ainda, que “as pessoas entram em tendas” para discutir “a vida das pessoas que estão lá fora”, ressaltando que o chanceler não acompanhou o movimento do encontro e, por isso, perdeu a dimensão sociocultural da COP30.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva já havia comentado as críticas de Merz a Belém. Ao inaugurar uma ponte entre Tocantins e Pará, ontem, o petista declarou que o premiê “deveria ter ido em um boteco”, e que a capital alemã, Berlim, “não oferece nem 10% da qualidade” que o Pará e Belém oferecem.

ONG alemã

A diretora da Fundação Heinrich Böll no Rio de Janeiro, Regine Schönenberg, também discordou da declaração do chanceler. De acordo com a alemã, Belém é uma cidade “acolhedora e vibrante”.

“É um polo onde ciência, cultura e saberes tradicionais convergem, como demonstrado na Cúpula dos Povos realizada na Universidade Federal do Pará (UFPA). A rica gastronomia reflete a biodiversidade amazônica e o profundo vínculo entre a população local, seus territórios e a floresta”, disse.

*Estagiárias sob a supervisão de Andreia Castro