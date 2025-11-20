Homem ameaçado por agiotas é perseguido e morto na porta de casa

Rua seis em Ribeirão das Neves foi onde o homem de 37 foi interceptado e morto a tiros - (crédito: Reprodução/Google StreetView)

Juras de morte por agiotas, envolvimento com jogos de azar e dívidas são as principais suspeitas para a motivação da execução de um homem de 37 anos, na noite desta quarta-feira (20/11), em Ribeirão das Neves (MG), na Grande Belo Horizonte.

Tales Amaral Araújo foi assassinado com pelo menos sete disparos de arma de fogo às 18h17, na Rua 6, no Bairro Santana.

O crime ocorreu em uma zona residencial densa da Região Metropolitana, caracterizada por arruamento estreito e proximidade com vias de acesso que interligam aglomerados vizinhos da região de Justinópolis.

A vítima, segundo relatos de testemunhas à Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), tinha envolvimento com jogos de azar e dívidas financeiras. Ela foi surpreendida na porta de sua residência por dois homens.

A perícia técnica recolheu no local 11 cápsulas de (calibre 9mm). Este tipo de munição é utilizado em pistolas semiautomáticas, armamento que oferece alta capacidade de disparos e recarga rápida.

Tales estava na rua, quando dois homens chegaram em uma motocicleta vermelha. O passageiro desembarcou armado e começou a disparar. A vítima correu para o interior do lote para se esconder, mas foi seguida pelo autor. O companheiro de Tales, que estava dentro da casa, ouviu os estampidos e viu a vítima entrar pedindo socorro antes de cair ao solo.

O que os peritos encontraram?

Na perícia técnica da Polícia Civil, constatou-se que há sete perfurações no corpo de Tales, evidenciando que o atirador o perseguiu para garantir a execução dentro da casa, ignorando a presença de outras pessoas ou o risco de identificação.

A cena do crime indica uma perseguição em curta distância, iniciada ainda na via pública e terminada no interior do imóvel. O fato de um veículo estacionado — um VW Fox — ter sido atingido no para-brisa e na lateral sugere que os primeiros disparos foram feitos com a vítima em movimento, o que dispersou os tiros antes de atingirem o alvo principal.

A motivação do crime segue linhas de investigação ligadas a acertos financeiros e atividades ilícitas. Populares, que preferiram o anonimato por medo de represálias, relataram à Polícia Militar que a vítima acumulava dívidas com agiotas e era viciada em jogos, além de ter vínculo com o tráfico de drogas na região.

O celular da vítima foi apreendido e passará por perícia para tentar identificar os autores ou mandantes através de registros de chamadas e mensagens. Os criminosos fugiram na moto vermelha logo após os disparos e, até o encerramento da ocorrência, não haviam sido localizados. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) após os trabalhos da perícia.

