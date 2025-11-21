Canoístas resgatam bicho-preguiça à deriva no Guarujá

o bicho-preguiça foi resgatado pelo casal de canoístas enquanto nadava no canal de Bertioga (SP) - (crédito: Reprodução/GCM Ambiental Guarujá)

Um casal de canoístas que remava no canal de Bertioga, litoral paulista, foi surpreendido por um bicho-preguiça que nadava no local e aparentava precisar de ajuda. O caso aconteceu na última segunda-feira (17/11), quando o animal foi levado enquanto segurava um remo até uma área de mata.

Em entrevista ao portal de notícias G1, Cassandra Maria Signoretti, de 69 anos, conta que avistou o pequeno mamífero e o resgatou. Segundo ela, o animal “estava quase sem forças, pois estava muito longe da margem”. Cassandra e o marido César Signoretti faziam um treino de canoagem na hora do resgate.

A canoísta estendeu o remo e o bicho-preguiça foi segurando por mais de 2 quilômetros ao longo do canal, até não conseguir mais se prender ao objeto. Diante da situação, Cassandra pegou o animal nas mãos e, após o animal se recuperar do esforço físico, o soltou em uma área de mata na ilha do Guarujá.

A mulher de 69 anos optou por não acionar nenhum órgão ambiental, pois de acordo com ela, o animal só estava cansado e precisava de ajuda para voltar à natureza. Os bichos-preguiças, apesar de serem lentos, são ótimos nadadores, e vídeos desses mamíferos atravessando grandes rios na amazônia podem ser facilmente encontrados.

