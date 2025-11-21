Corrêa do Lago sobre documento final da COP: "Se não tiver acordo, todos vão perder"

O presidente da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025, a COP30, embaixador André Corrêa do Lago, afirmou nesta sexta-feira (21/11) que “todos vão perder” se os países não chegarem a um consenso. As negociações estão travadas em Belém, devido a divergências entre delegações sobre o que está escrito no rascunho mais recente do texto final do evento, feito pelo Brasil.
“Existem desafios muito grandes e algumas das nossas prioridades podem não ir à frente da forma que queríamos”, disse ele. “Se não chegarmos a um acordo e não implementarmos o que está no Acordo de Paris, todos vão perder”. De acordo com o embaixador, no quesito climático não existem países vencedores e perdedores.
Cerca de 30 países já sinalizaram que discordam do novo documento, que não menciona a descontinuação de combustíveis fósseis. "Não podemos apoiar um texto que não inclua um roteiro para uma transição justa, ordenada e equitativa para a eliminação dos combustíveis fósseis”, disseram os signatários de uma carta que critica as decisões escolhidas pelo Brasil. Colômbia, Costa Rica, França, Reino Unido, Holanda e Espanha estão entre eles. Questões como financiamento e a falta de um plano para acabar com o desmatamento também geraram debates.
Na tentativa de acabar com as entraves, o presidente da conferência convocou uma reunião com intuito de que ministros e chefes das delegações discutam o texto e tentem chegar a um acordo. “Estou entusiasmado e confio que poderemos celebrar o Acordo de Paris. Somos mais fortes do que aqueles que dizem que não podemos ir adiante”, minimizou.
