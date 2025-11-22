InícioBrasil
LOTERIAS

Mega-Sena, Quina, Lotofácil, +Milionária, Timemania e Dia de Sorte: resultados deste sábado

Sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo

Loterias - (crédito: Reprodução Youtube)
Loterias - (crédito: Reprodução Youtube)

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite deste sábado (22/11), seis loterias: os concursos 2942 da Mega-Sena; o 6884 da Quina; o 3544 da Lotofácil; 305 da +Milionária; o 2322 da Timemania e o 1143 do Dia da Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Aguarde. Em instantes, os resultados serão publicados. 

Mega-Sena 

A Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 10,1 milhões teve as seguintes dezenas sorteadas: 12-30-40-46-54-60.
A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/megasena

Acompanhe o sorteio, ao vivo: 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 22/11/2025 21:02 / atualizado em 22/11/2025 21:03
SIGA
x