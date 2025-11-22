Mega-Sena, Quina, Lotofácil, +Milionária, Timemania e Dia de Sorte: resultados deste sábado

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite deste sábado (22/11), seis loterias: os concursos 2942 da Mega-Sena; o 6884 da Quina; o 3544 da Lotofácil; 305 da +Milionária; o 2322 da Timemania e o 1143 do Dia da Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.



Aguarde. Em instantes, os resultados serão publicados.

Mega-Sena

A Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 10,1 milhões teve as seguintes dezenas sorteadas: 12-30-40-46-54-60.

A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/megasena

Acompanhe o sorteio, ao vivo:

