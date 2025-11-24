Cadela é encontrada morta com sinais de agressão em Ouro Preto (MG)

Uma cadela foi encontrada morta no Bairro da Barra, em Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais, nesse domingo (23/11). A suspeita é de que ela foi morta a pauladas.

O caso foi denunciado à ONG IDDA, Instituto de Defesa dos Direitos dos Animais de Ouro Preto e Mariana, por uma moradora que estava passando pela região. Ela relatou que parou para resgatar o animal, que já estava morto quando ela chegou.

Nas imagens publicadas pela ONG, é possível ver outro cachorro que permanece o tempo todo próximo ao colega. Segundo informações divulgadas nesta segunda-feira (24/11), esse segundo cachorro está com uma pata ferida e foi visto vagando pela cidade.

A ONG repudiou o ocorrido em suas redes sociais e pediu que a segurança pública do município investigue o caso, exigindo“ medidas e as devidas penalizações” para com os responsáveis. A organização também solicitou aos moradores e comerciantes da região que entrem em contato caso tenham imagens ou alguma informação sobre o ocorrido.

O caso causou revolta nos moradores da cidade, que manifestaram sua indignação nos comentários da postagem feita pela IDDA nas redes sociais. Muitos internautas também cobraram que o poder público tome providências.

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.