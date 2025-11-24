71% das agressões domésticas ocorrem com testemunhas, mostra pesquisa

O estudo é o mais amplo já feito sobre violência doméstica no Brasil, e ouviu 21.641 mulheres com 16 anos ou mais em todos os estados e no DF. - (crédito: Editoria de Arte/CB/D.A Press)

Pesquisa realizada pelo DataSenado e pela Nexus, em parceria com o Observatório da Mulher contra a Violência, mostra que 71% das 3,7 milhões de brasileiras que relataram violência nos últimos 12 meses foram agredidas diante de testemunhas. Em 70% desses casos, havia crianças no local da agressão.

O estudo é o mais amplo já feito sobre violência doméstica no Brasil, e ouviu 21.641 mulheres com 16 anos ou mais em todos os estados e no Distrito Federal, com margem de erro média de 0,69 ponto percentual e nível de confiança de 95%.

Segundo os responsáveis, essa foi a primeira edição que investigou diretamente a presença de outras pessoas no momento da agressão, ampliando a compreensão sobre o impacto da violência dentro das famílias.



"O fato de 71% das mulheres serem agredidas na frente de outras pessoas e, dentre esses casos, sete em cada 10 serem presenciados por, pelo menos, uma criança, mostra que o ciclo de violência afeta muitas outras pessoas além da mulher agredida", disse o coordenador do DataSenado Marcos Ruben de Oliveira.

Casos são recorrentes

A pesquisa mostra ainda que os casos de violência são recorrentes, e 58% das entrevistadas disseram que convivem com agressões há mais de um ano. Medo, dependência econômica e falta de apoio dificultam a interrupção do ciclo e mantêm muitas vítimas em situações contínuas de risco, sem acesso imediato a políticas públicas.

A coordenadora do Observatório da Mulher contra a Violência, Maria Teresa Firmino Prado Mauro, reforça que os dados demonstram a necessidade de respostas duradouras.

Para ela, "a pesquisa evidencia que a violência de gênero não é um problema isolado, mas uma questão estrutural que afeta famílias e comunidades e exige uma resposta coletiva, coordenada e permanente, capaz de contribuir para o desenvolvimento do país".

