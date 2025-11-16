Carretas 'Aqui tem Especialista' realizam mais de 22 mil atendimentos

As unidades móveis de atendimento do programa Agora Tem Especialistas, do governo federal, já realizaram mais de 22,4 mil procedimentos em pouco mais de um mês de funcionamento. O balanço, divulgado no sábado (15/11) pelo Ministério da Saúde, reúne dados de 10 de outubro a 13 de novembro e inclui consultas, exames, biópsias e cirurgias realizadas em 33 carretas que percorrem municípios das cinco regiões do país.

Segundo o ministério, mais de 9 mil pacientes do SUS foram atendidos nesse período, sobretudo em locais com difícil acesso ou menor oferta de serviços de saúde. Em Ribeirão Preto (SP), o local mais recente onde uma das unidades oftalmológicas esteve instalada, 720 pessoas passaram por cirurgias de catarata e a lista de espera para esse tipo de procedimento na cidade foi zerada.

Ao todo, a carreta ofertou 8.352 procedimentos, beneficiando 1.762 pacientes. A unidade deve seguir para Teixeira de Freitas (BA) no fim do mês, após completar o ciclo mínimo de 30 dias previsto para cada localidade.

Procedimentos mais realizados

As carretas começaram a operar durante o Outubro Rosa, com foco inicial em ações de prevenção e diagnóstico de câncer de mama e colo do útero. Entre os procedimentos ginecológicos mais frequentes no período estão 4.435 mamografias, 4.145 consultas médicas, 2.398 ultrassonografias transvaginais e 1.727 ultrassonografias mamárias bilaterais.

Nas unidades oftalmológicas, que entraram em funcionamento posteriormente, foram realizados 1.602 mapeamentos de retina, 1.602 consultas médicas, 1.446 tonometrias, além de 1.085 cirurgias de facoemulsificação com implante de lente intraocular. O balanço inclui ainda 760 teleconsultas, utilizadas para ampliar o acesso a atendimento especializado em regiões remotas.

As carretas estão distribuídas por 32 municípios de 22 estados e do Distrito Federal, incluindo localidades como Rio Branco (AC), Imperatriz (MA), Palmas (TO), Campina Grande (PB), Porto Velho (RO), Pelotas (RS), Rio de Janeiro (RJ), Recife (PE) e diversas cidades do interior. O governo prevê colocar em operação 150 unidades móveis até o final de 2026 como estratégia para reduzir a fila por consultas, exames e cirurgias no SUS.

Durante agenda no estado de São Paulo, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, também participou em Araras (SP) da inauguração de um novo setor de Unidade de Terapia Intensiva no Hospital São Leopoldo Mandic. A estrutura passou a contar com oito novos leitos destinados ao SUS, dentro de um total de 155 leitos existentes, dos quais 73 são públicos.

O município recebeu ainda um incremento de R$ 33,4 milhões no Teto MAC (Média e Alta Complexidade), destinado à manutenção de serviços e custeio de procedimentos. Segundo o Ministério da Saúde, os recursos devem apoiar a ampliação da assistência hospitalar e o funcionamento da unidade.

O que é o programa 'Agora tem especialista'?

O programa “Agora Tem Especialistas”, criado pelo governo federal via Ministério da Saúde, é uma iniciativa estratégica para reduzir drasticamente o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias especializadas no SUS.

Ele opera por meio de seis frentes principais, como uso de estrutura pública e privada, mutirões, unidades móveis (carretas) para atendimento em regiões remotas, telessaúde e provimento de médicos especialistas. Há foco em áreas prioritárias como oncologia, ginecologia, cardiologia, ortopedia, oftalmologia e otorrinolaringologia, e a expansão de centros de diagnóstico, especialmente para tratamento do câncer.

Além disso, o programa prevê a troca de dívidas que hospitais privados e operadoras de planos têm com a União por prestação de serviços ao SUS — ou seja, essas instituições oferecem consultas, exames e cirurgias ao público em vez de pagar suas dívidas fiscais.