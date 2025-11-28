Anvisa determina recolhimento de lava-roupas Ypê contaminados; veja lotes

Além do recolhimento, a medida estipula a suspensão da comercialização, distribuição e uso dos lotes reprovados - (crédito: Site Ypê/Reprodução)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou na quarta-feira, 26, o recolhimento de lotes de sabão líquido para roupas da marca Ypê por contaminação microbiológica.

De acordo com a agência, uma análise conduzida pela própria fabricante constatou a presença da bactéria Pseudomonas aeruginosa nos produtos. Foram reprovados os seguintes lotes:

Lava-roupas líquido Ypê Express

Lotes 170011, 220011, 228011, 203011, 181011, 169011, 205011 e 176011

Lava-roupas líquido Tixan Ypê

Lotes 254031 e 193021

Lava-roupas líquido Ypê Power Act

Lotes 190021, 223021 e 228031

A Ypê afirma que recolherá também o lote 097021 do lava-roupas líquido Tixan Ypê - versão Maciez.

Além do recolhimento, a medida da agência estipula a suspensão da comercialização, distribuição e uso dos lotes reprovados, conforme publicação no Diário Oficial da União.

Em comunicado publicado em seu site, a Ypê orienta aqueles que possuem produtos desses lotes a entrarem em contato com o serviço de atendimento ao consumidor (SAC) pelo número 0800-1300-544.

"A Pseudomonas aeruginosa é um microrganismo comum no ambiente e, nas condições normais de uso de um lava-roupas, apresenta risco extremamente baixo para a população em geral e risco baixo para pessoas com sistema imunológico debilitado. Ainda assim, orientamos que você interrompa o uso do produto caso ele esteja entre os lotes identificados e entre em contato com nosso SAC para realizar a substituição gratuita", diz a empresa.

A Pseudomonas aeruginosa é uma bactéria oportunista frequentemente associada a infecções hospitalares. Em pessoas saudáveis, ela pode provocar irritação na pele, por exemplo, enquanto em pessoas imunocomprometidas pode provocar pneumonia, entre outros quadros.