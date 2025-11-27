Dia Nacional de Combate ao Câncer: números da doença são alerta, aponta especialista

Estudo tem a estimativa que nas próximas decadas serão resgistrado em média um milhão de novos casos anuais - (crédito: Imagem Freepik)

Este 27 de novembro foi escolhido como o Dia Nacional de Combate ao Câncer por profissionais de saúde. A data serve para reforçar os cuidados que as pessoas devem ter na hora de combater a doença. Estimativa do Instituto Nacional de Câncer (INCA), o Brasil vai registrar aproximadamente 704 mil novos casos de câncer até o final do ano. Segundo informações da Universidade de Harvard, até 2040, os casos de câncer no Brasil devem aumentar em 68%.

A oncologista Gabrielle Scattolin alerta que os números são preocupantes, e que é essencial as pessoas terem conhecimento dos riscos que a doença trás. “Essas projeções não servem para alarmar, mas para informar. Quando a população tem acesso a dados confiáveis, fica mais preparada para prevenir a doença e buscar ajuda no momento certo”, enfatizou.

Realizar exames periódicos, consultas com especialistas e hábitos saudáveis ainda é a melhor forma de prevenir a doença. Para Gabrielle, essa é uma boa estratégia na contenção do avanço do câncer no país. “Quando adotamos uma alimentação balanceada, praticamos atividade física, controlamos o peso, reduzimos o álcool e abandonamos o tabagismo, estamos atuando diretamente na diminuição do risco da doença”, disse Gabrielle sobre levar hábitos saudáveis.

O câncer pode ocorrer de inúmeras formas, de acordo o INCA, o tipo que mais acomete pacientes no Brasil é o câncer de pele, contando com cerca de 220 mil casos anuais. Este e mais outros três tipos da doença somam a grande maioria dos casos de câncer no brasil, são eles o câncer de próstata (71 mil casos anuais), o câncer de mama (73,6 mil casos por ano) e o câncer colorretal (45,6 mil casos anuais).

*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes

