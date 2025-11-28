Fortaleza recebe MICBR 2025 com recorde de inscrições e foco na Ibero-América

Organizado pelo Ministério da Cultura (MinC), o evento terá a Ibero-América como convidada de honra - (crédito: Reprodução)

Fortaleza recebe, em dezembro, a edição 2025 do Mercado das Indústrias Criativas do Brasil (MICBR). Organizado pelo Ministério da Cultura (MinC), o evento terá a Ibero-América como convidada de honra. A abertura está marcada para quarta-feira (3/11), às 19h, no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC). A programação é gratuita e ocupará diversos espaços culturais com rodadas de negócios, formações, mentorias, palestras, feira criativa, cozinha-show e apresentações artísticas. O evento ocorre até 7 de dezembro.

Neste ano, foi regristrado um recorde de participação: 1.541 inscritos, alta de 62,7% em comparação ao ano anterior. Ao todo, 350 empreendedores de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal foram selecionados. Quinze setores da economia criativa compõem o encontro, entre eles artes visuais, audiovisual, gastronomia, hip-hop, moda, museus, música e teatro.

A região Ibero-América será o destaque internacional desta edição, representada pelos países do Programa Ibero-americano de Indústrias Criativas (PIICC), promovido pela OEI. Delegações de compradores, vendedores culturais e autoridades participarão da programação, com foco na cooperação, integração e fortalecimento das indústrias criativas. Na região, o setor representa entre 1,4% e 3,2% do PIB. O PIICC atua como um polo de cooperação cultural, fomentando indicadores, estudos de avaliação, políticas públicas e a mobilidade de artistas e criadores entre os países-membros.

Para a ministra da Cultura, Margareth Menezes, o MICBR reforça o papel estratégico da cultura no desenvolvimento nacional. Ela destaca que o setor gera emprego e renda e deve ser integrado de forma definitiva às políticas públicas. “O MICBR é um megaencontro de negócios da cultura e um mecanismo essencial para incentivar os setores criativos brasileiros”, afirmou.

Segundo o MinC, a economia criativa movimenta cerca de R$ 230 bilhões por ano no Brasil, empregando 7,8 milhões de pessoas e reunindo mais de 130 mil empresas formais. Nesse cenário, o MICBR+Ibero-América consolida-se como o maior mercado público do setor no país, com foco em ampliar oportunidades, circulação, qualificação profissional e internacionalização.

Parceria com o festival Elos amplia atividades

Em 2025, o MICBR se integra ao Festival Elos, que ocorre de 4 a 7 de dezembro na Praia de Iracema. De acordo com a pasta, a parceria tem o objetivo de ampliar o alcance das ações e fortalecer o intercâmbio entre empreendedores criativos e profissionais do mercado. O programa Fortaleza Cidade Criativa do Design – Unesco também terá espaço no festival, com a inauguração de uma loja colaborativa dedicada a artistas e designers locais.

O Elos reúne música, esporte e economia criativa e se destaca pela ocupação urbana e democratização cultural. A cooperação entre os dois eventos acontece em duas frentes: o Elos Acelera — que selecionou 30 artistas para formações, rodadas de negócios e showcases — e os shows programados para os dias 6 e 7. Parte das apresentações ocorrerá no Centro Cultural Belchior.