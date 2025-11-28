Acidente com ônibus da cantora sertaneja deixa 23 feridos em SP

O sinistro ocorreu por volta da 1h, no sentido leste, na altura do km 184. As causas ainda serão apuradas, mas, segundo a agência, o acidente teve início quando um caminhão bateu na traseira de uma carreta - (crédito: Artesp/Divulgação)

Um acidente envolvendo cinco veículos deixou 23 pessoas feridas na Rodovia Castelo Branco (SP-280), em Bofete (SP), na madrugada desta quinta-feira (27/11). Entre os veículos atingidos estava o ônibus da cantora sertaneja Amanda Alves.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

De acordo com a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), 21 vítimas — incluindo a artista — sofreram ferimentos leves, enquanto duas pessoas tiveram ferimentos moderados e foram encaminhadas ao hospital.

Leia também: Acidente entre carro e moto interrompe trânsito na Epia Sul

O sinistro ocorreu por volta da 1h, no sentido leste, na altura do km 184. As causas ainda serão apuradas, mas, segundo a agência, o acidente teve início quando um caminhão bateu na traseira de uma carreta. Após o impacto, a carreta DAF parou no acostamento e o caminhão acabou tombando.

Na sequência, um caminhão Scania, que trafegava no mesmo sentido, atingiu o caminhão Mercedes-Benz e parou sobre o canteiro central. O ônibus que transportava a cantora também acabou colidindo com o caminhão Mercedes-Benz e com uma SW4 antes de parar no acostamento.

Leia também: Testemunhas apontam acidente na morte de menina de 13 anos baleada na cabeça

A assessoria da cantora informou, em nota, que todos os ocupantes do ônibus receberam atendimento no local e passam bem. A cantora retornava de uma apresentação em um evento corporativo em Lins e seguia para um show em São Paulo.

"Felizmente, todos os ocupantes passam bem, inclusive a cantora. Não houve feridos na equipe, e as medidas de segurança foram prontamente adotadas no local. A equipe segue recebendo todo o suporte necessário, e as atividades programadas continuam sem alterações", diz o comunicado publicado nas redes sociais da Amanda Alves.

