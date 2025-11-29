InícioBrasil
Servidor de Centro de Educação Tecnológica mata duas colegas no RJ

Allane de Souza Pedrotti Matos e a psicóloga escolar Layse Costa Pinheiro foram baleadas dentro da Diretoria de Ensino, na tarde desta sexta-feira (28/11), e não resistiram aos ferimentos

Duas funcionários do Cefet do Maracanã foram mortas na tarde desta sexta-feira (26/11) - (crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil)
Duas funcionárias do Centro Federal de Educação Tecnológica (Cefet) Celso Suckow da Fonseca, no Maracanã, Zona Norte do Rio de Janeiro, foram mortas a tiros na tarde desta sexta-feira (28/11). O corpo do autor dos disparos foi encontrado por policiais em seguida, já sem vida. 

A professora Allane de Souza Pedrotti Matos e a psicóloga escolar Layse Costa Pinheiro, foram baleadas dentro da Diretoria de Ensino do Cefet. Allane foi atingida na cabeça e no ombro, e a psicóloga, na cabeça e no tórax.

As mulheres chegaram a ser socorridas, mas não resistiram aos ferimentos. Ambas foram levadas ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio. Allane já chegou a unidade hospital sem vida e Layse morreu minutos depois. 

Segundo relatos obtidos pelo jornal O Globo, o servidor esteve no local pela manhã, cumprimentou colegas e não demonstrou nenhum comportamento anormal. No início da tarde, ele entrou na área administrativa e realizou os disparos contra as duas mulheres, ambas lotadas no setor. 

Imagens que circularam nas redes sociais mostram estudantes abaixados dentro de salas de aula enquanto os agentes percorrem os corredores. Em outro vídeo, uma das vítimas é retirada por bombeiros. 

As aulas do turno da noite foram canceladas. Em nota divulgada na noite desta sexta, o Cefet lamentou “profundamente a tragédia que chocou a comunidade acadêmica” e decretou luto oficial de cinco dias, a partir de 1º de dezembro.

Por Giovanna Sfalsin
postado em 29/11/2025 01:20 / atualizado em 29/11/2025 01:23
