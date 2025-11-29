InícioBrasil
Acidente entre carro e caminhão deixa quatro mortos na BR-381

De acordo com a concessionária que administra o trecho da rodovia, o carro teria invadido a contramão e bateu de frente com um caminhão

Equipe do Samu faz o socorro às vítimas do acidente - (crédito: Reprodução/@Br381_urgente)
Equipe do Samu faz o socorro às vítimas do acidente - (crédito: Reprodução/@Br381_urgente)

Um grave acidente envolvendo um carro e um caminhão deixou quatro pessoas mortas e duas feridas, neste sábado (29/11), no km 365, da BR-381, em João Monlevade, na Região Central de Minas. Uma pista da rodovia está interditada em razão do acidente. 

Segundo a Nova 381, concessionária que administra o trecho da via, o acidente aconteceu por volta das 15h30. Um automóvel VW Gol, com seis ocupantes, teria invadido a contramão de direção e bateu de frente com um caminhão que seguia na faixa contrária, segundo relato de testemunhas no local.

Quatro pessoas morreram e duas receberam atendimento das equipes do Samu. Não há informações sobre o estado de saúde delas. O Corpo de Bombeiros informou que não foi acionado para prestar socorro às vítimas. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que uma das pistas está interditada por causa do acidente e que o trânsito no local flui lentamente em operação Pare e Siga. 

 

