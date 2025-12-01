Frei Gilson assume projeto da Obra Guadalupe em São Paulo

Frei Gilson recebeu a missão de construção da Obra de Guadalupe pelo Dom José Negri - (crédito: Obra Nossa Senhora de Guadalupe )

O Frei Gilson apresentou oficialmente, nesta semana, o projeto da Obra de Contemplação e Evangelização Nossa Senhora de Guadalupe, missão confiada a ele pelo bispo diocesano de Santo Amaro (SP), Dom José Negri. A proposta é construir um espaço voltado integralmente à oração profunda, ao recolhimento e à renovação espiritual.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo o religioso, a Obra nasce com o objetivo de acolher pessoas que buscam cura interior, silêncio, restauração da fé e momentos de intimidade com o sagrado. O local será estruturado para a realização de retiros espirituais e experiências de oração contínua. No centro da missão estará a Adoração Perpétua ao Santíssimo Sacramento, que ocorrerá 24 horas por dia. "A adoração será o coração deste lugar. Haverá sempre alguém diante de Jesus, sustentando tudo com a oração", explicou.

Leia também: Mãe e filha de 7 anos morrem em queda do 10º andar de hotel

O espaço também terá um ponto de apoio às atividades missionárias conduzidas pelo frei no Brasil e em outros países. Inspirada na devoção a Nossa Senhora de Guadalupe, a obra pretende unir espiritualidade, acolhimento e formação espiritual. No entanto, a proposta não é criar um centro de evento, mas um ambiente reservado para quem deseja reencontrar a fé. "É um lugar para almas que precisam ser restauradas, não para grandes multidões", disse.

O frei reforçou, ainda, que o projeto é totalmente eclesial. "É um chamado da Igreja, e eu o abraço com alegria e responsabilidade."

O primeiro passo é a aquisição do terreno. A campanha de arrecadação, iniciada durante os "40 dias com São Miguel", já atingiu 89% do valor necessário. A mobilização é formada por doações voluntárias e, segundo o frei, guiada pela fé, pela transparência e pela confiança na condução da Igreja. "Esta não é uma obra minha. É uma obra da Igreja. Nossa Senhora de Guadalupe está conduzindo cada passo."

Ele fez um apelo aos fiéis para que contribuam com a conclusão da compra do terreno e o início das construções. As doações podem ser feitas via chave PIX: doe@virgemguadalupe.com.