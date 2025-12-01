Mãe e filha de 7 anos morrem em queda do 10º andar de hotel

Uma mulher, de 32 anos, e a filha, de 7 anos, morreram ao cair do 10º andar de um hotel no centro de Belo Horizonte na tarde desta segunda-feira (1º/12). De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o caso ocorreu na Rua Espírito Santo, esquina com a Rua Santos Dumont.
A corporação afirma que o marido da vítima também estaria no quarto do hotel no momento. “O pai estaria ameaçando se jogar, mas não houve uma terceira queda. Ele não foi localizado até o momento”, informou o CBMMG. Em contrapartida, a Polícia Militar de Minas Gerais afirma que não havia um homem no quarto.
Ainda não se sabe o que provocou a queda. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informa que requisitou perícia e rabecão no local. A corporação afirma que a ocorrência encontra-se em aberto e outras informações serão repassadas após o encerramento.
De acordo com o CBMMG, Polícia Militar de Minas Gerais, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Guarda Municipal estão no local.
O jornal Estado de Minas tentou contato com a PM para mais informações, mas não obteve retorno.
Em nota, o Hotel Nacional Inn Belo Horizonte, onde as vítimas estavam hospedadas, lamentou o ocorrido e informou que está colaborando integralmente com as autoridades competentes para o andamento das investigações. "O Hotel Nacional Inn Belo Horizonte reforça que preza pela segurança de seus hóspedes e colaboradores e mantém padrões operacionais", afirma.
