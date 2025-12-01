Influenciador e coach, Thiago Schutz é solto após ser preso por agredir a namorada

O influenciador e coach Thiago da Cruz Schoba, popularmente conhecido como Thiago Schutz ou “Calvo do Campari”, foi liberado pela Justiça após ser preso na noite de sexta-feira (28/11) em Salto, no interior de São Paulo, sob suspeita de violência doméstica. A detenção ocorreu após sua namorada, de 30 anos, denunciar agressões físicas e tentativa de forçar relação sexual.

Segundo informações apuradas pela TV Globo, Schutz participou de audiência de custódia na manhã de sábado (29/11), quando a Justiça determinou sua liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha.

O boletim de ocorrência relata que o casal mantinha relacionamento havia cerca de três meses. A vítima afirmou que, após recusar sexo anal, foi alvo de chutes, tapas, puxões de cabelo e jogada ao chão dentro da casa do influenciador. Ela conseguiu fugir e procurar ajuda ao avistar uma viatura policial. Exames realizados no Instituto Médico Legal constataram múltiplas lesões.

Quem é Thiago Schutz

Thiago da Cruz Schoba, conhecido nas redes sociais como Thiago Schutz ou pelo apelido “Calvo do Campari”, ganhou popularidade produzindo conteúdos sobre relacionamentos, especialmente direcionados ao público masculino. Seus vídeos costumam abordar a dinâmica entre homens e mulheres, misturando piadas, situações do cotidiano e conselhos que dialogam com uma audiência jovem e predominantemente masculina.

Além da atuação como influenciador, Schutz se apresenta como coach, oferecendo cursos e mentorias voltados para vida amorosa e sexual. Em seu site, comercializa programas com títulos como “Como superar sua ex para sempre” e “Do Instagram para sua cama”, ambos voltados a estratégias de conquista e superação emocional.

