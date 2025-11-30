Esquizofrenia e desejo de domar leões na África: quem era o jovem morto em zoológico

Jovem foi morto após invadir jaula de leoa em zoológico de João Pessoa - (crédito: Reprodução)

O homem que morreu ao invadir a jaula de uma leoa no Parque Zoobotânico Arruda Câmara, em João Pessoa (PB), na manhã deste domingo (30/11), foi identificado como Gerson de Melo Machado, conhecido como “Vaqueirinho”, de 19 anos.

Ao Correio, a conselheira tutelar Verônica Oliveira, que acompanhou Gerson desde a infância, afirmou que o jovem tinha diagnóstico de esquizofrenia e era atendido pelo Conselho Tutelar desde criança, quando fugiu de um abrigo em Pedras de Fogo, interior do estado.

Ainda na infância, Gerson e os quatro irmãos foram destituídos da mãe, também diagnosticada com esquizofrenia, e encaminhados para adoção. Todos os irmãos foram adotados, menos ele.

A conselheira conta ainda que Gerson sempre teve o sonho de ir para a África domar leões e chegou a ser pego escondido no trem de pouso de um avião que ele acreditava ir para a África.

Sem conseguir ser adotado, Gerson teve diversas passagens pela polícia e centros socioeducativos desde a infância. Segundo a Polícia Civil, ele havia sido solto na última sexta-feira (28) após tentar danificar caixas eletrônicos no bairro de Mangabeira, na capital paraibana.

Logo após ser liberado, Gerson foi detido novamente por apedrejar uma viatura da Polícia Militar, nas proximidades da Central de Flagrantes. Relatos apontam que ele dizia que queria ser preso por estar com fome e não ter lugar para dormir.

Entenda o caso

Na manhã deste domingo (30), Gerson de Melo subiu a estrutura lateral da jaula da leoa Leona, no Parque Zoobotânico Arruda Câmara. Por meio de uma árvore, ele conseguiu ter acesso ao interior da jaula, onde foi atacado e morto pelo animal.

O zoológico foi fechado e suspendeu as visitas após o ataque. A prefeitura de João Pessoa apura as circunstâncias do caso e manifestou solidariedade à família da vítima. O Correio fez contato com a Secretaria de Segurança da Paraíba e, em caso de resposta, a reportagem será atualizada.