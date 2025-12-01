Homem atira na ex-companheira usando duas armas simultaneamente

Uma mulher de 38 anos foi baleada pelo ex-companheiro na manhã desta segunda-feira (1º/12), dentro da pastelaria onde trabalha, no Jardim Fontalis, Zona Norte de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, o agressor usou duas armas simultaneamente e efetuou ao menos quatro disparos antes de fugir em uma motocicleta.

As imagens de uma câmera de segurança mostram o homem entrando no estabelecimento e se aproximando da vítima. No vídeo, ele repete a frase "Você não vai sair?" enquanto tenta forçá-la a acompanhá-lo. Quando ela nega, ele saca as duas armas e atira diversas vezes.

A mulher foi atendida por equipes de emergência e levada de helicóptero pelo Águia da PM ao Hospital das Clínicas. Até a última atualização, o estado de saúde dela não havia sido divulgado.

Em nota ao Correio, a Secretaria de Segurança Pública informou que o caso é apurado pelo 73º Distrito Policial (Jaçanã), que instaurou inquérito e solicitou à Justiça a prisão temporária do suspeito, de 36 anos.