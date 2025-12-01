InícioBrasil
TENTATIVA DE FEMINICÍDIO

Homem atira na ex-companheira usando duas armas simultaneamente

Vítima de 38 anos foi atingida ao menos quatro vezes dentro da pastelaria onde trabalha, e precisou ser socorrida de helicóptero

Crime foi flagrado por câmeras de segurança - (crédito: Reprodução/X)
Uma mulher de 38 anos foi baleada pelo ex-companheiro na manhã desta segunda-feira (1º/12), dentro da pastelaria onde trabalha, no Jardim Fontalis, Zona Norte de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, o agressor usou duas armas simultaneamente e efetuou ao menos quatro disparos antes de fugir em uma motocicleta. 

As imagens de uma câmera de segurança mostram o homem entrando no estabelecimento e se aproximando da vítima. No vídeo, ele repete a frase "Você não vai sair?" enquanto tenta forçá-la a acompanhá-lo. Quando ela nega, ele saca as duas armas e atira diversas vezes. 

A mulher foi atendida por equipes de emergência e levada de helicóptero pelo Águia da PM ao Hospital das Clínicas. Até a última atualização, o estado de saúde dela não havia sido divulgado. 

Em nota ao Correio, a Secretaria de Segurança Pública informou que o caso é apurado pelo 73º Distrito Policial (Jaçanã), que instaurou inquérito e solicitou à Justiça a prisão temporária do suspeito, de 36 anos. 

 

Giovanna Sfalsin

Por Giovanna Sfalsin
postado em 01/12/2025 22:13
