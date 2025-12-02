InícioBrasil
OPERAÇÃO DA PF

PF faz operação contra ataque hacker a deputados federais

Ação investiga ataques cibernéticos coordenados contra parlamentares que declararam apoio ao PL 1904/2024, mais conhecido como PL Antiaborto

PF realiza operação contra ataque hacker a deputados federais - (crédito: Polícia Federal)
PF realiza operação contra ataque hacker a deputados federais - (crédito: Polícia Federal)

Na manhã desta terça-feira (2/12), a Polícia Federal (PF) deflagrou uma operação que investiga ataques cibernéticos contra deputados federais que se manifestaram em apoio ao Projeto de Lei nº 1904/2024, conhecido como PL antiaborto.

Foram cumpridos mandados de busca e apreensão contra os suspeitos em São Paulo e Curitiba. A ação foi realizada com apoio de parceiros estrangeiros, por meio de cooperação jurídica internacional.

Durante as investigações, os agentes identificaram que diversos sites de parlamentares foram alvos de ataques coordenados, o que resultou em instabilidade e períodos de indisponibilidade, afetando a comunicação institucional e a atuação legislativa.

A PF segue com as investigações para identificar todos os envolvidos.

