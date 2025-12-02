PF faz operação contra ataque hacker a deputados federais

Na manhã desta terça-feira (2/12), a Polícia Federal (PF) deflagrou uma operação que investiga ataques cibernéticos contra deputados federais que se manifestaram em apoio ao Projeto de Lei nº 1904/2024, conhecido como PL antiaborto.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Foram cumpridos mandados de busca e apreensão contra os suspeitos em São Paulo e Curitiba. A ação foi realizada com apoio de parceiros estrangeiros, por meio de cooperação jurídica internacional.

Leia também: Polícia Federal investiga parlamentares sob suspeita no Caso Master

Durante as investigações, os agentes identificaram que diversos sites de parlamentares foram alvos de ataques coordenados, o que resultou em instabilidade e períodos de indisponibilidade, afetando a comunicação institucional e a atuação legislativa.

Leia também: Operação da PF mira fraudes e desvio de R$ 22 milhões em emendas

A PF segue com as investigações para identificar todos os envolvidos.

Leia também: PF realiza busca em SC em caso de alerta de explosivo em aeronave











