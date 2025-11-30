Parque descarta eutanásia e diz que leoa está saudável após morte em João Pessoa

A leoa envolvida no incidente que resultou na morte de um homem no Parque Arruda Câmara, a Bica, em João Pessoa (PB), não será sacrificada. Em nota publicada nas redes sociais, o parque informou que “em nenhum momento foi cogitada a eutanásia” do animal, identificada como Leona.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Em outra publicação, um médico-veterinário do parque, Thiago Nery, explicou que o felino passou por treinamento gradual ao longo dos anos, o que permitiu que obedecesse ao comando da equipe e retornasse à área de segurança. Mesmo assim, segundo o profissional, Leona demonstrou elevado nível de estresse e choque após a invasão, o que retardou sua recondução ao recinto de manejo.

O profissional também afirmou que as estruturas de proteção excedem as normas de segurança. O cercado possui mais de 6 metros de altura, com barreiras superiores em mais de 2 metros ao exigido, além de uma borda negativa de 1,5 metro para dificultar escaladas.

Leia também: Homem morre após invadir jaula de leoa em João Pessoa



O episódio ocorreu na manhã de domingo (30/11), quando um homem invadiu o recinto da leoa e acabou morrendo em decorrência dos ferimentos. Após o ataque, Leona foi avaliada pela equipe técnica, que constatou que ela está saudável, sem alterações comportamentais, e segue recebendo cuidados contínuos.

Leia também: Amigo de diretora morta em Cefet no RJ relata rotina de medo e ameaças de atirador



Invasão foi deliberada, diz prefeitura

A Prefeitura de João Pessoa classificou a ação do homem como uma invasão deliberada. De acordo com a gestão municipal, ele escalou grades e outras estruturas de proteção até alcançar a área restrita do animal. A administração lamentou a morte, manifestou solidariedade à família e reforçou que o acesso só foi possível porque o invasor insistiu em ultrapassar as barreiras de segurança.

O parque permanecerá fechado até a conclusão das investigações conduzidas pela Secretaria de Meio Ambiente (Semam).